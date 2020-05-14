Если не продадим, придется выбросить в мусор, – Шмыгаль о зерне

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточный запас пшеницы и не должна ограничивать ее экспорт.

У нас достаточное количество пшеницы, есть шестимесячный запас до нового урожая, – цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина. – Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, осуществляем анализ по экспорту продовольствия. Если мы не выполним экспорт в тех объемах, в которых должны при шестимесячных запасах, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор. Агрокомпании и бюджет потеряют валютную выручку.

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Пшеница не гречка

Премьер пояснил, что недавняя ситуация с квотами на вывоз из Украины гречневой крупы была кардинально другой, потому что месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения". Поэтому правительство "инициировало и подписало дополнительные контракты по поставкам в страну гречки и фактически ввел запрет на ее экспорт".

Шмыгаль заявил, что, несмотря на весеннюю засуху, новый урожай зерновых 2020 в Украине будет практически на уровне 2019 года. "Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая", – оптимистично резюмировал чиновник.

Что думают эксперты об урожае 2020?

Аграрные специалисты дают противоположные оценки по объемам будущего урожая зерна 2020 в Украине.

Эксперт зернового рынка Елизавета Малышко говорит, что прогноз урожая зерна находится в широком диапазоне – от 63,54 миллиона тонн до 72,4 миллиона.

Пессимистический прогноз основывается на последствиях засухи в основных зернопроизводящих регионах – Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Оптимистичный – что критическая ситуация с увлажнением почвы только в некоторых регионах. А дожди в конце апреля и начале мая пришли вовремя и сумели исправить ситуацию.

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По мнению других экспертов, из-за неблагоприятных погодных условий в начале весны украинские аграрии могут недобрать в 2020 году до 25% урожая.

Текущий сезон является нетипичным – особенно для озимых культур, поскольку метеорологической зимы в этом году практически не было, – отмечает кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института сельского хозяйства Степи НААН Украины Игорь Семеняк. – Мы прогнозируем, что недобор урожая может достигать 15-25%.

Аналогичную точку зрения высказывает и председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич.

В начале февраля я говорил, что мы соберем пшеницы от 10% меньше, – комментирует Томич. – Сейчас говорю: пшеницы мы соберем минимум на 25% меньше. Потому что ситуация с пшеницей и рапсом очень проблематична. В южных областях она угрожающая...