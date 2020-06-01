В Чехии заявляют о серьезных проблемах в аграрном бизнесе из-за отсутствия работников из Украины.

Чешские фермеры бьют тревогу – без украинских работников урожаи могут пропасть, сообщает ТСН. Страна пошла по пути своих соседей – как и в Польше, здесь открыли границу для сезонных рабочих из Украины и отменили для них карантинные ограничения. Авиационное и железнодорожное сообщение между Чехией и Украиной не работает, но тамошние фермеры надеются, что сезонные рабочие приедут в страну по автодорогах.

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Будет катастрофа!

Один из чешских фермеров в комментарии ТСН сообщил, что сейчас "из-за коронавируса и карантина сезонные работники на полях отсутствуют". И добавил, что чехи, несмотря на финансовый кризис, не хотят работать на сборе урожаев. Фермер жалуется, что его агрофирма из-за отсутствия рабочих – в частности, из Украины – уже понесла убытки на 8 миллионов долларов.

Но последствия могут быть еще хуже. Если украинцы не вернутся, то это будет катастрофа для нас. Мы просто не соберем урожай и, скорее всего, станем банкротами, – говорит фермер.

А что в других странах?

В начале мая сразу несколько стран заявили, что имеют серьезные проблемы со сбором урожая. И, в первую очередь, потому, что из-за карантина не приехали сезонные работники из Украины.

Оперативнее всего отреагировали в Польше – несмотря на карантин, там начали выдавать украинцам рабочие визы и даже отменили 14-дневную изоляцию. Кроме того, польские аграрии оплатили несколько авиарейсов для украинских заробитчан.

А в Эстонии просьба местных фермеров дать разрешение украинцам приехать на работу спровоцировало громкий политический скандал.

Подробности читайте в статье 24 канала "Иначе будет катастрофа: еще одна страна просит впустить украинских заробитчан".