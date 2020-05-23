Фермеры в Украине исчезают как класс

Фермерские хозяйства в Украине начали стремительно исчезать, и к концу 2020 года их количество может критически сократиться. Причина – отсутствие поддержки со стороны государства.

Так считает экс-председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич. В комментарии APnews он заявил, что сейчас очень сложная ситуация:

В Украине нет государственной поддержки мелких фермеров-производителей. И они остаются наедине со своими проблемами. Например, когда случается неурожай из-за погодных неурядиц. Об этом уже все знают и учитывают в своей работе. Но бывают случаи, когда человек надеется на позитив, однако происходит беда – как в Одесской области в Килийском районе, где человек потерял практически все…

Самоубийство фермера

66-летний фермер Владимир Сердюченко из Одесского села Шевченково покончил с собой, потому что засуха уничтожила его урожай и повлекла катастрофические убытки. Мужчина имел 150 гектаров арендованной земли и должен был выплатить односельчанам за паи. В общем фермер имел долг около 1 миллиона гривен.

Подробности этой печальной истории читайте в материале "Самоубийство фермера в Одесской области: аграрии в отчаянии и жалуются на бездеятельность государства".

Как государство должно помогать фермерам

Иван Томич считает, что самым действенным механизмом защиты фермеров является страхование. Но оно доступно не всем.

"На сегодня лишь 2-4% фермеров имеют возможность и страхуют свои посевы", – шокирует цифрами агроэксперт". Но если страхования не будет, трагедии, аналогичные одесской, могут повторяться.

Что планирует Правительство?

Кабмин Украины принял решение о выплате компенсаций аграриям, потерявшим урожай из-за неблагоприятных погодных условий, – по 4,5-5 тысяч гривен за гектар.

Чтобы получить компенсацию, предприниматель АПК должен: подтвердить свой статус; предоставить статистику площадей; представить подтверждение от Гидрометцентра про форс-мажорные погодные обстоятельства; предоставить актирование земель от комиссии на уровне местных администраций.

Подробнее о компенсационных выплатах читайте здесь "5 тысяч гривен за гектар: как Правительство планирует спасать аграриев".