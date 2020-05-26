Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям

Эксперты компании BASF составили важные правила, как предотвратить загрязнение воды после использования средств защиты растений (СЗР).

Мировые организации (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и другие) бьют тревогу. Человечество стоит на пороге всепланетной катастрофы из-за недостатка воды. Главные причины – изменение климата и безответственное отношение к этому бесценному ресурсу.

Уже сейчас 800 миллионов жителей Земли страдают от нехватки воды, сообщает ООН. А к 2025 году эта цифра достигнет 1,8 миллиарда! Причем это будут не только жители жарких и бедных регионов Африки и Азии. Кризис охватит США, Австралию и многие страны Европы.

Украину планетарное бедствие также не обойдет. На сегодня мы имеем критически низкий уровень речных и грунтовых вод, и в то же время – высокий уровень их загрязнения. На днях Госагентство водных ресурсов украины заявило, что в Украине могут ограничить потребление воды. А Совет нацбезопасности и обороны призвал срочно разработать водную стратегию страны.

Кто самый большой потребитель воды в мире?

Возможно, вы удивитесь... Сельское хозяйство! Причем с большим отрывом: его объем водозаборов от общего – 69%. На промышленность приходится 19%, а на домашние хозяйства – лишь 12%.

Важный момент: большое количество воды после использования возвращается в экосистему загрязненной. Поэтому правильная водная политика именно в аграрной отрасли – критически необходима. А главные задачи аграриев:

уменьшение объемов отбора воды

рациональное использование ресурсов

минимизация загрязнения поверхностных и подземных вод

Это широкие и многогранные вопросы, поэтому искать пути их решения должны как ученые и технологи, так и непосредственно представители аграрно-промышленного комплекса. Ибо речь идет не только о создании и применении прогрессивных технологий, но и о повышении квалификации работников АПК, о логистике и управления водопользованием.



Вода – бесценный ресурс / Фото Getty Images

Надо знать и не допускать!

Особого внимания требует вопрос возможного загрязнения воды после использования средств защиты растений (СЗР). Потому что экология сегодня – одна из самых болезненных проблем в Украине.

В сельском хозяйстве источники загрязнения воды делятся на точечные (например, утечка из техники) и диффузные (поверхностные стоки, орошения и т.п.).

Примерно 50% загрязнений вызывают точечные источники. Но таким загрязнением можно контролируемо предотвратить, если заблаговременно подготовиться и знать, что делать.

Эксперты компании BASF составили для аграриев основные правила предупреждения загрязнений после использования средств защиты растений.

Как предотвратить точечное загрязнение

Очистка опрыскивателя. Процедура выполняется в поле/саду или на специально отведенной площадке фермы. Внутренняя очистка предусматривает либо трехкратное промывание, либо автоматизированное непрерывное промывание. Вода для промывания распыляется на большой площади обрабатываемой земли. Если очистка опрыскивателя проводится преимущественно на площадке господартва, следует использовать участок, на котором можно контролировать содержание стока промывной воды для дальнейшего обеззараживания.

Смешивание и заполнение опрыскивателя. Надо использовать места для заполнения опрыскивателя, где можно удержать разливы и переливы. Предотвращать загрязнение оборудования и контакта шланга для подачи воды с раствором для опрыскивания. Иметь наготове абсорбирующие материалы и инструменты для сбора разливов.

Контроль остатков. Остатки промывной воды после мытья оборудования нельзя сливать в водоемы или в канализацию. Если оборудование было очищено на площадке, сточную воду нужно хранить в специально созданных резервуарах (бетонных, например). Затем их обеззаражат должным образом (например, в биоотстойниках, через биофильтры и т. д.). Остатки СЗР, срок годности которых истек, нужно утилизировать через лицензированную компанию.

Применение. Нельзя проводить опрыскивание над водными объектами, буферными полосами, дорогами и тому подобное. Надо соблюдать безопасное расстояние до водоемов и водостоков

Хранение. СЗР должны храниться в специализированных помещениях, контейнерах или шкафах, которые запираются. Твердые продукты размещают в нижней части хранилища, жидкие — выше них. Хранение требует наличия панели, находящейся ниже продуктов, для сбора любых разливов. Информация о мерах оказания первой помощи должен быть рядом в открытом доступе.

Утилизация. Промытые трижды пустые контейнеры необходимо высушить и хранить в сухом и защищенном месте. Нельзя сжигать или закапывать упаковку. Необходимо утилизировать с помощью лицензированной компании.

Траспортировка. Большие объемы продукции должны доставляться розничными торговцами к хозяйствам. Продукты, транспортируемые, должны находиться в надлежащем состоянии, в упаковке производителя, а также иметь этикетки с разборчивыми надписями. Транспортировать продукты следует в контейнерах/ящиках, которые способны удерживать разливы (транспортные контейнеры). Опрыскиватели надо проверять на наличие протечек резервуара, трубопроводов и форсунок после заполнения опрыскивателя и опрыскивание. Телефонные номера экстренных служб должны быть под рукой в любое время на случай аварии.



Водные ресурсы требуют особого внимания / Фото Getty Images

Как минимизировать диффузное загрязнение

Существуют четыре основных источника диффузного загрязнения воды: снос капель раствора СЗР ветром при опрыскивании, попадание в дренажные системы, выщелачивание и поверхностное стекание.

Снос ветром. Происходит, в некоторой степени, при каждом применении. При неблагоприятных условиях оно может быть достаточно интенсивным. Однако снос преимущественно может контролироваться оператором.

Основные меры предосторожности:

размер капли – надо минимизировать количество мелких капель

высота штанги опрыскивателя – удерживайте ее как можно ниже, до 50 см над культурами

при приближении к чувствительным участкам скорость движения надо уменьшить ниже 8 км / ч.

Меры минимизации стоков в дренажную систему:

Избегать внесения СЗР в сезон стока вод (с поздней осени до ранней весны)

Избегать внесения перед сильными дождями (≥ 48 ч)

Избегать нанесения на потрескавшуюся или сухую почву

Рекомендация для критических ситуаций: удерживайте стоки воды в искусственных заболоченниях

Для минимизации выщелачивания нужно:

уменьшить или избегать использования на чувствительных участках, которыми обычно могут быть:

почвы с низким содержанием органических веществ (например, <1.7 % органического вещества)

неглубокие почвы в карстовых участках (например, дерново-карбонатные почвы с богатым верхним слоем)

грунты с неглубоко залегающими грунтовыми водами (типично встречаются в долинах рек и в низинах)

уменьшить или избегать внесения продуктов в период питания грунтовых вод (с поздней осени до ранней весны)

Методы минимизации поверхностного стока:

Поверхностный сток возникает при скоплении избыточного количества влаги (например, после зимы), при ухудшении проницаемости почвы и при высокой интенсивности дождевых потоков.

Существует ряд методов для уменьшения воздействия поверхностного стока:



Как уменьшить влияние поверхностного стока

Держите расстояние

Следует помнить, что государство регулирует вопросы загрязнения водных ресурсов.

Государственными санитарными правилами регламентируется санитарно-защитная зона между обприскуваними участками и водными объектами. Например, расстояние до водных источников при опрыскивании должна составлять не менее 500 м, при авиационном методе – 1000 м (в случае, если рядом рыбохозяйственных водоемов – не менее 2000 м). Соответствующими службами защиты устанавливается размер прибрежной полосы малых рек и, в отдельных случаях, водоемов и водостоков, составляет 20-100 м. Также регламентируется расстояние от заправочных станций, растворных узлов и площадок для протравливания до поверхностных водоемов – 200-500 м.

Это важно для всех!

Вышеуказанные правила должны стать обязательными для аграриев, которые беспокоятся не только о сегодняшнем собственный урожай, но и ответственно относятся к будущему своей земли и окружающей среды.

Сохранение воды и предотвращения ее загрязнения важный для всех аграриев, потребителей и общества в целом.