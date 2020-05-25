"Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая

Популярный препарат Базагран® компании BASF – лучший гербицид для защиты посевов от сорняков.

Нынешний аграрный сезон обещает быть очень непростым. Обильные майские дожди спасли поля от засухи, но в то же время стимулировали рост и распространение сорняков. Поэтому сейчас крайне необходимо позаботиться о защите и поддержке урожая.

Многолетние наблюдения и опыты показывают, что лучший вариант в нынешних условиях – давно популярный среди аграриев гербицид Базагран®, который на рынке уже более 40 лет и является лидером по обрабатываемым площадям как в Украине, так и в мире.

Секреты успеха Базагран®

Этот препарат – своеобразный "универсальный солдат" среди гербицидов. Потому имеет очень широкое поле для применения, высокую мобильность и эффективность в борьбе с сорняками и, что тоже важно, ценовую привлекательность.

Первое, что надо отметить: Базагран® – контактный препарат. Поэтому он:

не причиняет ощутимый вред культурам при опрыскивании (даже на поздних фазах их развития);

не вызывает резистентность у сорняков;

не имеет ограничений в севообороте.

Базагран® не накапливается в продукции, имея нулевую системность. В то же время, он имеет широкие возможности для применения. Это, в частности, зерновые и бобовые культуры, а также лен, рис, хмель и даже мята.

Цена + качество

Базагран® – оригинальный препарат мирового лидера BASF имеет цену на уровне генерических продуктов-аналогов, которых на украинском рынке сейчас очень много. Но Базагран® удерживает позиции лидера, потому что на длинной дистанции и в перспективе немецкое качество всегда впереди китайской доступности. Фермеры, в том числе в Украине, уже убедились, что использование качественного продукта с квалифицированной технической поддержкой дает стабильно высокую прибыль, а желание быстрой экономии часто стоит в разы дороже.



При использовании Базагран® результат сразу заметен

Базагран® может стать еще более эффективным

Базагран® – однокомпонентный гербицид, но при добавлении других действующих веществ может решать комплексные проблемы.

Положительно на эффективность Базагран® влияет добавление адъювантов на масляной основе – они улучшают действие против сорняков, которые имеют мощный восковой налет. А добавление сульфата аммония активно способствует блокированию ионов кальция.

Еще одно эффективное решение – добавление к Базагран® азотного удобрения КАС, что положительно влияет на эффективность против сорняков, которые имеют опушенные листья.

Поэтому умение бороться с сорняками вместе с "союзниками" – еще одна сильная черта "универсального солдата" Базагран®.