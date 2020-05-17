Государственных земель в Украине значительно меньше, чем заявлено официально

Согласно статистическим данным, в Украине на сегодня 10,2 миллиона гектаров государственных земель. Но этот показатель не соответствует действительности.

Председатель Госгеокадастра Украины Денис Башлык в интервью ЕП сообщил, что во время инвентаризации государственных земель его ведомство выявило серьезные ошибки в статистике.

Причина ошибок – никто не следил за этой статистикой. Иногда цифры брались с потолка. Постоянно называют такую ​​цифру: 10,2 миллиона гектаров. Однако статистика не ведется с 2016 года, она не имеет ничего общего с фактическим положением вещей,

– говорит Башлык.

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В последние годы количество частных земель постоянно росло, но количество государственных, в то же время, не менялось. Это указывает на то, что работали теневые схемы приватизации земель, считает глава Госгеокадастра.

Откуда эти частные земли появляются? Де-факто – понятно, де-юре – оставались на бумаге,

– объясняет Башлык.

По словам чиновника, земли госпредприятий, Минобороны или Академии наук становились частными через теневые схемы, поэтому фактически не существует 10,2 миллиона гектаров госземель.

Сколько украинцев не воспользовались правом на пай?

За последние 20 лет в Украине умерли около 1,5 миллиона человек, имеющих право получить земельный пай. У 500 тысяч из них не было наследников, поэтому земля фактически перешла государству.

По закону, объясняет Денис Башлык, если гражданин умер, а его пай остался невостребованным, то государство проводит бесплатную приватизацию и аукцион.

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Когда нужно получить пай?

В общем все граждане Украины до 2024 года должны решить вопросы своих невостребованных паев.

Об этом напоминает председатель организации "Центр развития земельных правоотношений в Украине" Леонид Корейба. Если претенденты на паи не успеют или не смогут оформить свои паи должным образом, то эта земля отойдет в коммунальную собственность.