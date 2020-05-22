Иначе будет катастрофа: еще одна страна умоляет впустить украинских заробитчан

Эстонские фермеры призвали правительство страны разрешить приезд сезонных работников из Украины.

В этом году в Эстонии созрел высокий урожай клубники. Фермеры не могут самостоятельно его собрать или найти для этого местных рабочих. Поэтому три эстонские организации – союз производителей клубники, садоводческий союз и сельскохозяйственно-торговая палата – обратились к правительству с просьбой разрешить приезд в страну украинских гастарбайтеров, пишет портал ERR.

К теме: Без украинцев в Польше будет катастрофа, – бизнесмен

Украинцы раньше регулярно принимали активное участие в сборе клубники в Эстонии. Но сейчас из-за карантинных ограничений они не имеют права на въезд. И это, по словам фермеров, "может обернуться катастрофой".

Бьют тревогу и авторы обращения к правительству.

Сезон скоро начнется. В этом году на примерно 800 гектарах поспеет около 2 тысяч тонн клубники. Однако безответственные политики не хотят, чтобы 1500 усердных украинцев помогли собрать урожай и доставить его эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях,

– написано в заявлении.

Эстонские аграрии также попросили посодействовать возвращению украинцев министра сельской жизни Арво Аллару. Они считают, что сейчас "правительство ведет себя неадекватно", а некоторые политики и партии "перепутали свои политические дела с настоящей кризисной ситуацией". Как результат: клубника пропадет, а фермеры обанкротятся.

Кто против возвращения украинцев?

Когда аграрии говорят о неадекватном поведении политиков, то, в первую очередь, имеют в виду министра внутренних дел и заодно лидера ультраправой партии EKRE Марта Хельме. Тот выступил категорически против приезда украинцев, назвал их труд рабским и добавил, что "нельзя обменять государство на несколько тонн клубники".

Сейчас в Эстонии находится около 50 тысяч иностранных работников, – цитирует Хельме портал ERR. – Столько же есть жителей, например, в городе Пярну. Теперь выяснилось, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Не можем собрать клубнику, заниматься сваркой, строить... Не можем ничего!

Фермеров возмутили слова Хельме. Особенно – о рабском труде и обмене государства на клубнику. Они также напомнили, что правительство соседней Финляндии, несмотря на карантин, уже позволило в этом сезоне въезд 4500 иностранных сельхозработников. В том числе – из Украины. Аналогичные решения приняли правительства Польши, Швеции, Германии и Великобритании.

Это интересно! 7 тысяч евро с гектара: сколько можно зарабатывать на овощах и фруктах

Какова сейчас ситуация в Польше?

В конце апреля польские аграрии также заявляли, что без украинских сезонных работников их ожидает катастрофа. В частности, глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше – Real SA – Анджей Гайовничек говорил:

Если работники из Украины не приедут – будет катастрофа. То, что будет выращено на полях, пропадет, поскольку некому будет собирать.

Польша срочно возобновила выдачу рабочих виз украинцам и позволила прибывать в страну, несмотря на карантинные мероприятия. Сначала, согласно правилам, иностранные работники должны находиться на самоизоляции 14 дней. Потом работу на полях приравняли к самоизоляции. А 20 мая вообще был отменен обязательный карантин для заробитчан. Информацию об этом распространил министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский. Но такое смягчение касается только аграрных работников и на другие области не распространяется.

Подробнее об этом читайте в материале "Польша отказалась от карантина для сезонных работников из Украины".



Когда страны откроют границы для иностранцев / Инфографика 24 канала