Кабмин компенсирует аграриям 1,2 миллиарда гривен

Правительство Украины расширило перечень предпринимателей аграрно-промышленного комплекса, которые смогут получить компенсацию за кредиты.

Украинское правительство ряд поддержал постановление "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов". Это постановление должно обеспечить равный доступ аграриев к государственным компенсациям за банковские кредиты. В Правительстве заявляют, что для этого будет выделено 1,2 миллиарда гривен бюджетных средств.

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Кто сможет получить средства из бюджета?

До принятия правительственного постановления доступ к программе имели только субъекты, которые занимаются животноводством и использовали кредитные средства на цели животноводства или имели чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 миллионов гривен. После того, как Правительство расширило перечень предприятий АПК, в программе смогут принять участие представители всех видов сельскохозяйственной деятельности. Но будет действовать ограничение – не более 5 миллионов гривен на субъект.

Украина будет продавать пшеницу на экспорт

Еще одно программное заявление Денис Шмыгаль сделал во время доклада народным депутатам в Верховной Раде. Он сказал, что Украина имеет достаточный запас пшеницы, поэтому не надо ограничивать ее экспорт.

Если мы не выполним экспорт в тех объемах, в которых должны по шестимесячным запасам, мы получим зерно, которое нам придется выбросить на мусор. Агрокомпании и бюджет потеряют валютную выручку, – уточнил премьер.

По мнению Шмыгаля, урожай зерновых в 2020 году, несмотря на весеннюю засуху, будет практически на уровне прошлого года.

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