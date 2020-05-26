Кабмин уволил еще одного "аграрного" руководителя

Денис Башлык ушел из кресла председателя Госгеокадастра Украины. Это уже второе за две недели увольнение ответственного руководителя в аграрном секторе.

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", – сообщается в распоряжении Кабинета министров от 25 мая №566-р. Документ уже опубликован на Правительственном портале.

До назначения нового председателя временно управлять Госгеокадастром Украины будет первая заместитель ведомства Юлия Мороз. Об этом говорится в следующем распоряжении Кабмина №567-р.

Чем запомнился Башлык?

Дениса Башлыка назначили председателем Госгеокадастра 27 ноября 2019 года. Он выиграл конкурс на занятие должности, который проводил Кабмин.

В мае 2020 года Башлык дал несколько резонансных интервью и комментариев. Вот несколько из них:

Государственных земель в Украине значительно меньше, чем заявлено официально



Полмиллиона украинцев умерли, и их паи забрало государство



Цена аренды земли в Украине будет расти

Кого еще уволил Кабмин?

13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль подписал распоряжение об увольнении Ивана Барышева от исполнения обязанностей председателя правления ПАО "Аграрный фонд".

Он был назначен и.о. головы в ноябре 2019 года – после того, как правительство уволило Андрея Радченко. Барышев потом заявил, что во время процедуры увольнения Радченко успел насчитать себе и некоторым подчиненным выходные пособия на общую сумму почти 9 миллионов гривен.

Какие "аграрные" планы правительства?

На днях Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин может возобновить работу Министерства аграрной политики. Это ведомство планируют вывести из подчинения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Подробнее об этом читайте в статье 24 канала "Новое-старое" министерство может снова появиться в Украине".