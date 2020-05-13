Кабмин выделит аграриям 1,2 миллиарда гривен

Только что Правительство на своем заседании расширило круг предпринимателей аграрно-промышленного комплекса, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.

Предполагается, что для реализации этих целей будет направлено 1,2 миллиарда гривен бюджетных средств.

Правительство понимает, что в условиях коронакризиса украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в том числе для проведения весенне-полевых работ, – сообщает телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. – Это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия. Как следствие, аграрии смогут за счет уменьшения затрат на производство снизить стоимость реализованной продукции.

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