Каким будет урожай-2020: отрицательный и положительный прогнозы от Минэкономики

В Украине завершается весенняя посевная 2020 года. Уже есть первые прогнозы на урожай зерновых.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что в этом году Украина, по расчетам ведомства, соберет 65-68 миллионов тонн зерна. Это примерно на 10% меньше показателя урожая-2019. Главная причина "недобора" – неблагоприятные погодные условия: малоснежная зима и весенняя засуха. Особенно пострадали южные регионы Украины – Одесская, Херсонская и Николаевская области.

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В то же время, Петрашко дал и положительный прогноз: в целом по Украине "ситуация с посевами стабильная и нормальная". Поэтому, акцентировал внимание министр, "продовольственной безопасности страны ничего не угрожает".

Что говорят эксперты?

Еще в начале мая аграрные эксперты делали совсем неутешительные прогнозы – якобы, из-за засухи потери на зерновых могут быть до 25%. В частности, такие цифры озвучивали директор Института сельского хозяйства Степи НААН Украины Игорь Семеняк и председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич. Но обильные дожди фактически спасли посевы на большинстве территории Украины. Кроме южных областей, как уже говорилось выше.

Какова ситуация в Одесской области?

Регион пережил сильнейшую за последние 70 лет засуху. Как заявил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, потери, например, озимых могут достичь более 50% всех посевов.

Если в 2019 году мы собрали 3,7 миллиона тонн урожая, то в этом едва сможем выйти на 1,2 миллиона тонн,

– говорит Куцый.

По данным одесских аграриев, в отдельных районах уничтожено вообще до 80% урожая. И сейчас фермеры оформляют спецдокументы на списание посевов. Они будут необходимы в том случае, если государство начнет выплачивать компенсации.

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Будут ли компенсации?

Кабинет министров Украины запланировал компенсации для аграриев, которые потеряли урожай озимых или яровых зерновых культур из-за неблагоприятных погодных условий. Сумма выплат – 4,5-5 тысяч гривен за гектар.

Чтобы получить компенсацию, предприниматель должен:

подтвердить свой статус;

предоставить статистику площадей;

предоставить подтверждение от Гидрометцентра о форс-мажорных погодных обстоятельствах;

предоставить актирование земель от комиссии на уровне местных администраций.

В Правительстве уже назвали убытки из-за природных условий форс-мажором. А значит аграрии имеют право на выплаты.

Подробнее о компенсации читайте здесь "5 тысяч гривен за гектар: как Правительство планирует спасать аграриев".