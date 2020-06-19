"Ценовое дно" пробито: почему стремительно изменилась стоимость клубники
Клубника в Украине в этом году "кусается" – в течение весны она была дороже в 2-3 раза, чем за аналогичный период прошлого года. И вот неожиданно цена резко изменилась.
На этой неделе на рынках и в супермаркетах Украины цена на клубнику стремительно "рухнула". В некоторых регионах – почти вдвое: от 90 до 45-50 гривен. Причем сейчас в продаже уже полностью доминирует отечественный продукт.
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Цена клубники на рынках Украины (гривны за килогам)
- Юг – от 55
- Восток – 35-45
- Киев – 40-50
- Запад – 25-35
- Север – 25-35
Почему подешевела клубника?
В минувшие выходные сладкую ягоду начали активно собирать в северных и западных регионах Украины. Клубники на рынке стало очень много, что и "сбило" высокую цену, говорят эксперты аналитической платформы EastFruit.
Сравнительно дорогой ягода остается лишь в южных регионах Украины, где ее плантации были уничтожены – сначала заморозками в начале весны, потом мощными дождями в апреле. Но и там, по мнению экспертов, цена скоро упадет – благодаря поставкам из урожайных регионов.
"Дно" пробито!
В общем метаморфозы с ценой клубники происходят очень неожиданные. Еще три дня назад цена колебалась в пределах 60-90 гривен за килограмм. А утром, 18 июня, сайт Аgronews.ua цитировал слова руководителя департамента "Маркетинг-Аналитика" ведущего в Украине оптового рынка "Шувар" Татьяны Гетьман:
Как только холодает, то ягоды дорожают. В этом году цены высокие как для этого периода. По сути уже пик сезона – и одновременно ценовое "дно".
"Дном", ниже которого фермеры продавать ягоду уже не будут, назывались оптовые 50 гривен за килограмм. Но теперь клубника продается на рынке в розницу по еще более низкой цене. И эксперты говорят, что это еще не нижняя граница.