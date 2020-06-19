Клубника в Украине в этом году "кусается" – в течение весны она была дороже в 2-3 раза, чем за аналогичный период прошлого года. И вот неожиданно цена резко изменилась.

На этой неделе на рынках и в супермаркетах Украины цена на клубнику стремительно "рухнула". В некоторых регионах – почти вдвое: от 90 до 45-50 гривен. Причем сейчас в продаже уже полностью доминирует отечественный продукт.

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Цена клубники на рынках Украины (гривны за килогам)

Юг – от 55

Восток – 35-45

Киев – 40-50

Запад – 25-35

Север – 25-35

Почему подешевела клубника?

В минувшие выходные сладкую ягоду начали активно собирать в северных и западных регионах Украины. Клубники на рынке стало очень много, что и "сбило" высокую цену, говорят эксперты аналитической платформы EastFruit.

Сравнительно дорогой ягода остается лишь в южных регионах Украины, где ее плантации были уничтожены – сначала заморозками в начале весны, потом мощными дождями в апреле. Но и там, по мнению экспертов, цена скоро упадет – благодаря поставкам из урожайных регионов.

"Дно" пробито!

В общем метаморфозы с ценой клубники происходят очень неожиданные. Еще три дня назад цена колебалась в пределах 60-90 гривен за килограмм. А утром, 18 июня, сайт Аgronews.ua цитировал слова руководителя департамента "Маркетинг-Аналитика" ведущего в Украине оптового рынка "Шувар" Татьяны Гетьман:

Как только холодает, то ягоды дорожают. В этом году цены высокие как для этого периода. По сути уже пик сезона – и одновременно ценовое "дно".

"Дном", ниже которого фермеры продавать ягоду уже не будут, назывались оптовые 50 гривен за килограмм. Но теперь клубника продается на рынке в розницу по еще более низкой цене. И эксперты говорят, что это еще не нижняя граница.

Удешевление клубники – фактор, конечно, приятный. Но в целом цены на продукты в Украине очень высокие – и по сравнению с прошлым сезоном, и по сравнению с соседними странами. Об этом читайте в статье 24 канала "Какие продукты больше всего подорожали: инфографика".