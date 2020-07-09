Когда в Украине появится Министерство аграрной политики: заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крайний срок назначения нового министра аграрной политики – сентябрь 2020 года. Также до этого времени должны создать соответствующее министерство.
Заявление Зеленского о Минагрополитики
Соответствующие слова Зеленского прозвучали во время его поездки на Волынь, а именно на встрече с местными представителями бизнеса. Видеотрансляцию с мероприятия вела пресс-служба офиса Президента.
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Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя – как раз следующая. Затем Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро,
– отметил Зеленский.
По его словам, максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, будет создано министерство. Также тогда Рада назначит отдельного министра сельского хозяйства.
Президент добавил, что ждет предложений от фермеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции по кандидатурам на должность "аграрного" министра.
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Что известно о восстановлении Минагрополитики
- Об этом еще в мае заявил премьер Денис Шмыгаль.
- По его словам, в целом Кабмин планирует усилить промышленный блок. Обсуждали несколько вариантов, в частности, о создании отдельной должности вице-премьера или даже Министерства промышленной политики и оборонного заказа.
- Ранее ходили слухи, что должность аграрного министра предлагали бывшему главе Министерства развития экономики Тимофею Милованову. Но тот он отказался.
- Предыдущее Министерство аграрной политики Украины ликвидировало правительство Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий говорил тогда, что "это министерство – последнее отраслево-ориентированное, поэтому оно будет ликвидировано".
- Сейчас в Украине существует объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Возглавляет его Игорь Петрашко.