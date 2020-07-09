Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крайний срок назначения нового министра аграрной политики – сентябрь 2020 года. Также до этого времени должны создать соответствующее министерство.

Заявление Зеленского о Минагрополитики

Соответствующие слова Зеленского прозвучали во время его поездки на Волынь, а именно на встрече с местными представителями бизнеса. Видеотрансляцию с мероприятия вела пресс-служба офиса Президента.

К теме "Новое-старое" министерство может снова появиться в Украине

Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя – как раз следующая. Затем Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро,

– отметил Зеленский.

По его словам, максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, будет создано министерство. Также тогда Рада назначит отдельного министра сельского хозяйства.

Президент добавил, что ждет предложений от фермеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции по кандидатурам на должность "аграрного" министра.

Кстати В Украине появится еще одно новое министерство: чем оно будет заниматься

Что известно о восстановлении Минагрополитики