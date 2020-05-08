Куда пойдут невостребованные паи украинцев, – объяснение эксперта

В 2024 году наступит критическое время для владельцев паев, арендаторов земли и местных органов власти. Потому что нужно будет решать вопрос невостребованных паев.

Об этом написал в своем блоге на АgroРolit.com руководитель организации "Центр развития земельных правоотношений в Украине" Леонид Корейба.

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Критическое время "Че" по паям наступит уже в 2024 году, – акцентирует внимание эксперт. – Речь идет о почти 2 млн га сельскохозяйственной земли, которая перейдет в коммунальную собственность, чем будут нарушены права тех владельцев земельных долей (паев), которые не смогли или не успели оформить свои наделы должным образом.

Корейба предлагает посмотреть в деталях, что такое невостребованные паи для арендаторов сельскохозяйственных земель и для современных территориальных общин.

Для сельскохозяйственного предприятия, конечно, легче заключить договор с сельским советом сразу на несколько участков, чем выискивать землевладельцев и договариваться отдельно с каждым о более выгодных условиях аренды, стараясь предложить большую сумму арендной платы, чем другие окружающие арендаторы, или пытаться привлечь иным образом внимание к своей агрофирме, – отметил Корейба.

Также эксперт предлагает посмотреть на другую сторону медали. В частности, что арендатор берет на себя ряд расходов:

на разработку технической документаций по землеустройству;

на формирование сведений в земельном кадастре;

на рестрацию вещного права аренды.

Кроме того, договор аренды, заключенный на невостребованные земельные доли (паи), прекращается при появлении владельца пая. Если владелец появится заблаговременно до уборки урожая – арендатор должен выплатить возмещение убытков, связанных с временным занятием земельного участка, – добавил Корейба.

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