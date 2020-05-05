Куда Украина продает сельскохозяйственную продукцию: названы топ-5 стран

В первом квартале 2020 года 5 стран мира импортировали почти половину сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, которые Украина отправляла за границу.

Такие данные обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МЭРТ), пишет agronews.ua. В число первых пяти стран, которые импортировали около 41,2% агропродукции, входят:

Китай (10,8%) Египет (9,9%) Индия (7,5%) Нидерланды (7%) Испания (6%)

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Общая структура экспорта из Украины сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в первом квартале 2020 года выглядит так (в долларах США):

Страны Азии – 45,3% ($2563,1 млн)

Страны ЕС – 29,2% ($1652,5 млн)

Страны Африки – 17,7% ($998,4 млн)

Страны СНГ – 6,2% ($349,9 млн)

США – 0,8% ($45,6 млн)

Неопределенные регионы – 0,5% ($25,99 млн)

Другие страны Европы – 0,2% ($12,7 млн)

Австралия и Океания – 0,1% ($7,8 млн)

Украина в этом году впервые начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию. Саудовцы снизили свои требования к зерну, что позволило увеличить импорт из стран Черноморского региона. Саудовская Аравия закупила 60 тысяч тонн украинской пшеницы по цене $248 за тонну.

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