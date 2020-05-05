Куда Украина продает сельскохозяйственную продукцию: названы топ-5 стран
В первом квартале 2020 года 5 стран мира импортировали почти половину сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, которые Украина отправляла за границу.
Такие данные обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МЭРТ), пишет agronews.ua. В число первых пяти стран, которые импортировали около 41,2% агропродукции, входят:
- Китай (10,8%)
- Египет (9,9%)
- Индия (7,5%)
- Нидерланды (7%)
- Испания (6%)
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Общая структура экспорта из Украины сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в первом квартале 2020 года выглядит так (в долларах США):
- Страны Азии – 45,3% ($2563,1 млн)
- Страны ЕС – 29,2% ($1652,5 млн)
- Страны Африки – 17,7% ($998,4 млн)
- Страны СНГ – 6,2% ($349,9 млн)
- США – 0,8% ($45,6 млн)
- Неопределенные регионы – 0,5% ($25,99 млн)
- Другие страны Европы – 0,2% ($12,7 млн)
- Австралия и Океания – 0,1% ($7,8 млн)
Украина в этом году впервые начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию. Саудовцы снизили свои требования к зерну, что позволило увеличить импорт из стран Черноморского региона. Саудовская Аравия закупила 60 тысяч тонн украинской пшеницы по цене $248 за тонну.
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