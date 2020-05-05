24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Афиша
more

Куда Украина продает сельскохозяйственную продукцию: названы топ-5 стран

- Читати новину українською
Украинские продукты ценят за рубежом
Украинские продукты ценят за рубежом / Агрополіт

В первом квартале 2020 года 5 стран мира импортировали почти половину сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, которые Украина отправляла за границу.

Такие данные обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МЭРТ), пишет agronews.ua. В число первых пяти стран, которые импортировали около 41,2% агропродукции, входят:

  1. Китай (10,8%)
  2. Египет (9,9%)
  3. Индия (7,5%)
  4. Нидерланды (7%)
  5. Испания (6%)

Это важно! Засуха в Украине: стало известно, сколько пострадало посевов

Общая структура экспорта из Украины сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в первом квартале 2020 года выглядит так (в долларах США):

  • Страны Азии – 45,3% ($2563,1 млн)
  • Страны ЕС – 29,2% ($1652,5 млн)
  • Страны Африки – 17,7% ($998,4 млн)
  • Страны СНГ – 6,2% ($349,9 млн)
  • США – 0,8% ($45,6 млн)
  • Неопределенные регионы – 0,5% ($25,99 млн)
  • Другие страны Европы – 0,2% ($12,7 млн)
  • Австралия и Океания – 0,1% ($7,8 млн)

Украина в этом году впервые начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию. Саудовцы снизили свои требования к зерну, что позволило увеличить импорт из стран Черноморского региона. Саудовская Аравия закупила 60 тысяч тонн украинской пшеницы по цене $248 за тонну.

Обратите внимание! Прогноз от Boston Consulting Group: Карантин и экспорт: почему дальше будет хуже

 

Теги: Новости Украины Сельское хозяйство Продукты Агро Агро новости
blog_ava
Закон о рынке земли опубликовали
30 апреля
 