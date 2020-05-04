Международные инвесторы поддерживают закон Украины о земле и обещают аграриям $3 млрд

Международная финансовая корпорация (IFC) приветствовала решение украинских властей принять закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом заявил региональный менеджер IFC в Украине Джейсон Пеллмар в комментарии для AgroPortal.ua.

Важно! Закон о рынке земли: уже вступил в силу один пункт

Принятие закона о рынке земли – важный первый шаг, который откроет путь для крупных инвестиций в аграрный сектор, стимулирует увеличение производства сельскохозяйственной продукции с большей добавленной стоимостью и предоставит фермерам доступ к финансированию,

– сказал Пеллмар.

Представитель IFC добавил, что теперь необходимо разработать и принять другие нормативные акты, которые обеспечат прозрачность на аграрном рынке.

Украина должна дать возможность юридическим лицам участвовать на рынке и таким образом способствовать конкуренции, должна ослабить ограничения на максимальную площадь земель, которую можно приобрести, а также нужно подготовиться к референдуму о праве иностранцев участвовать в покупке земель. Только после этого можно рассчитывать на окончательный успех реформ и их влияние на рост экономики Украины,

– добавил Пеллмар.

Стоит знать! Известно, сколько будет стоить гектар земли после запуска рынка

Украина – один из важнейших партнеров для IFC в Европе и Центральной Азии. Начиная с 2004 года, IFC выделила более $3,3 млрд долгосрочного финансирования в экономику Украины, в том числе более $1 млрд – на поддержку агробизнеса.

Конечно, мы хотим сделать еще больше – говорит региональный менеджер IFC. – Мы можем привлечь до 2024 года $3 млрд в ответ на кризис и для быстрого и устойчивого восстановления экономики, направив финансирование на ключевые отрасли, в том числе – агропромышленный сектор. Эти цифры зависят от того, насколько успешно Украина будет внедрять реформы, необходимые для ускорения экономического роста, включая земельную и банковскую реформы.

СПРАВКА

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли №2178-10 28 апреля. Принятие законопроекта было одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования. Ранее этот законопроект на внеочередном заседании 31 марта приняла Верховная Рада. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

Закон о рынке земли предусматривает: