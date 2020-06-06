2020 год может стать рекордным для производства зерна в мире. Большой вклад в это достижение делает Украина.

Около 2,7 миллиарда тонн – такой мировой объем производства зерна ожидается в 2020 году, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Это на 70 миллионов тонн больше (или на 2,6%) по сравнению с показателями рекордного 2019 года.

Обратите внимание! Производство сельхозпродукции в Украине заметно сократилось

Основной объем прогнозируемого прироста придется на кукурузу, заявляют эксперты ФАО. В 2020-м этой культуры могут собрать на 64,5 миллиона тонн больше, чем в 2019-м. Такой существенный плюс поможет установить еще один мировой рекорд – 1,2 миллиарда тонн кукурузы за год!

Какова роль Украины?

Наибольший объем зерновых соберут для "мировой копилки" США. В частности, там ожидается и национальный рекорд по производству кукурузы. Так же, как и в Канаде и Украине (близки к своим рекордным показателям Бразилия и Аргентина).

Роль Украины в мировых рекордах очень весомая, поскольку в целом в этом году у нас сложная ситуация с производством сельскохозяйственной продукции – зерновых, в частности. Страна в течение всего сезона страдает от неблагоприятных погодных условий. Сначала – малоснежная зима, потом – весенние заморозки, сильные засухи и сильные дожди. Как следствие, по большинству аграрных позиций Украину ждет существенный минус по сравнению с прошлыми годами, особенно с 2019-м, который был рекордным во многих секторах. Тех же зерновых в 2020 году прогнозируют около 65-68 миллионов тонн – сравните с 75 миллионами в прошлом году. Но неожиданно в кукурузе Украина установит собственный рекорд – ожидается сейчас больше 39 миллионов тонн, тогда как в 2019-м было 35,8 миллионов.

Именно этот прирост производства кукурузы – несмотря на погодные неурядицы – и удивил, и порадовал экспертов ФАО.

Украина идет вверх

Надо отметить, что в Украине за последние десять лет объемы производства кукурузы выросли почти в 4 (!) раза – с 10 млн тонн до нынешних почти 40 миллионов.

В прошлом году в рейтинге мировых производителей кукурузы Украина заняла 6 место. Интересно будет посмотреть рейтинги 2020 года.

Отдельно стоит заметить, что в этом году Украина должна проводить гибкую экспортную политику. Об этом читайте в материале 24 канала "Если не продадим, придется выбросить в мусор, – Шмыгаль о зерне".