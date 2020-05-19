Молодая украинская картошка может сгнить в полях

Аграрии могут отказаться от сбора урожая картофеля из-за его перепроизводства и проблемами с реализацией.

Такое мнение высказала директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Оксана Руженкова. "Подозреваем, что молодой картофель в конце мая – в июне будут оставлять на полях, потому что площади были серьезно расширены именно под ранние плоды", – говорит эксперт.

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В этом году многие аграрии Украины значительно расширили площади именно под ранний картофель из-за хорошей цены в предыдущее период сбыта (июнь-2019 – май 2020). Руженкова предполагает, что новые неопытные производители могут собрать картофель, который не будет соответствовать требованиям реализаторов, а потому им не удастся продать весь выращенный урожай.

Кроме того, многие аграрии планировали продать молодой картофель на Пасхальные праздники по цене 60-80 гривен за килограмм. Но карантинные ограничения помешали этому. А сейчас высокую конкуренцию украинской продукции составила импортная.

Цена молодого картофеля в магазинах

(Производитель – гривен за килограмм)

Украина – 30-45

Азербайджан – 24

Египет – 18

Почему украинская картошка дороже импортной?

Главная причина того, что украинский молодой картофель значительно дороже, чем завезенный из-за рубежа, – разница в объемах и способах их выращивания.

Как объяснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в Украине аграрии выращивают молодую картошку в очень малых объемах. 95% украинского картофеля, который сейчас продается, выращен для собственного потребления, а избыток пошел на продажу. Поэтому египетский картофель дешевле, потому что его выращивают промышленно.

В то же время, украинские производители, которые начали выращивать картофель промышленно, еще имеют кредиты за технику и другое оборудование. Кредиты где-то под 22%, их надо отдавать – и это тоже влияет на повышение цены.

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Что будет с ценами на продукты?

В целом цены на большинство продуктов в Украине уже выше, чем в Европе. Что будет дальше?

Дорошенко считает, что сейчас оснований для дальнейшего роста нет. В частности, рост цен существенно сдерживает низкая покупательная способность украинцев, а также конкуренция на рынке между отечественными и импортными продуктами. Но каждые две недели ситуация может меняться, уточняет эксперт.

Уже подорожало больше всего? Какой будет цена на хлеб и крупы? Об этом читайте в статье "Урожай-2020 и цены: почему продукты в Украине стоят дороже, чем в Европе".