Назло вирусу: какая отрасль экономики менее всего страдает от карантина

По мнению экономических экспертов, в Украине меньше всего пострадал от эпидемии коронавируса и карантина аграрный сектор.

Согласно опросу Rabota.ua, среди всех отраслей украинской экономики меньше всего проблем из-за пандемии COVID-19 и вызванных этим карантинных ограничений испытывают аграрии. Это связано с тиим, что аграрный рынок – один из самых инвестиционных, поэтому проблем с финансированием большинство крупных компаний не испытывают.

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Опросы непосредственно представителей агробизнеса также показали, что большинство крупных и средних предприятий практически не ощущают кризис – 87,5% и 85,7% соответственно. Мелким компаниям (со штатом до 50 сотрудников) приходится труднее – только у 60% из них ситуация более-менее стабильна. Одна из проблем, почему в небольших агрофирмах дела идут хуже: возникли проблемы с закупкой семян и других посадочных материалов, так как во время карантина многие поставщики этих товаров прекратили продажи в кредит.

Каковы прогнозы в аграрных секторах?

На рынке зерна ситуация, по-прежнему достаточно нестабильна – многое будет зависеть от погоды в летние месяцы. А вот в мясном производстве эксперты уже делают четкие прогнозы.

Наиболее перспективным выглядит сектор птицеводства, поскольку курятина пока что является наиболее дешевым мясом, говорят в Институте аграрной экономики. А вот на товары с высокой добавленной стоимостью (в частности, на мясо крупного рогатого скота) спрос уже заметно упал и дальше будет падать.

Цена говядины в розницу

(Среднемесячная)

Апрель-2019 – 135,66 гривен за килограмм

Январь-2020 – 143,96 гривен (+ 6,1%)

Апрель-2020 – 157,22 гривен (+9,2%)

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