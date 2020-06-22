В магазинах и на рынках Украины значительно снизилась стоимость черешни и голубики. Эксперты считают, что это только начало ценового обвала на ягоды.

В конце прошлой недели сайт 24 канала сообщал о неожиданном существенном снижении цены на клубнику. А уже в выходные эту тенденцию продолжили другие ягоды – в частности, резко подешевели черешня и голубика.

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Так, цены на черешню – как оптовые, так и розничные – практически на всей территории Украины снизились почти вдвое, сообщает EastFruit. Особое поразительное "изменение цифр" в Киеве. Еще неделю назад на оптовых рынках "Столичный" и "Троещина" эти ягоды хорошего качества держались в диапазоне 75-80 гривен за килограмм, а в розницу – около 100 гривен. Однако, по словам операторов рынка, уже в пятницу оптовая цена черешни на "Столичном" упала до 60 гривен, в субботу и воскресенье – до 35-40 гривен, а на "Троещине" – вообще до 25 гривен. В то же время на юге Украины черешню можно купить на оптовых продажах по 20 гривен за килограмм.

В чем причины обвала?

Производители черешни считают, что главная причина стремительного снижения цены на черешню – избыток предложения на фоне существенного уменьшения потребительского спроса. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся поскорее избавиться от продукции, поэтому "сбивают" цены на все – в том числе и на качественный, калиброванный и сортовой товар.

Голубика: все ниже и ниже



Голубика будет дешеветь / Фото Агродень

Сезон голубики году начинался с рекордно высоких цен на первый урожай, выращенный на закрытом грунте. Но сейчас стоимость ягод в магазинах и на рынках начала резко падать, сообщает АПК-Информ.

Неделю назад украинские садоводы предлагали голубику закрытого грунта с 400-450 гривен за килограмм, сейчас – уже не дороже 300-400 гривен. То есть цены снизились в среднем на 25%.

Нынешняя цена голубики все равно в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Но эксперты уверены: она еще упадет, когда на рынок поступит ягода, выращенная в открытом грунте. Хотя этим летом она появится не раньше начала июля (это позже на две недели, чем в 2019-м). Причина задержки – заморозки в начале весны и обильные дожди в апреле, что "притормозило" равномерное созревание голубики.

Что дальше?

Эксперты прогнозируют, а фермеры опасаются, что снижение цен на черешню и голубику спровоцирует цепную реакцию на ягодном рынке, и в дальнейшем начнут дешеветь малина, ежевика, жимолость и другие.

Как менялись цены на ягоды в Украине в июне, читайте в статье 24 канала " Цены на ягоды и фрукты в Украине бьют исторические рекорды".