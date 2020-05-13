В Одесской области сильнейшая засуха с 1947 года: страшная угроза урожаю

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что Одесская область находится на грани критической и опасной ситуации. Из-за самой мощной засухи за последние 70 лет регион может потерять полмиллиона гектаров озимых, то есть более 50% всех посевов.

Фермеры говорят, что такой страшной засухи в Одесской области не было со времен 1947 года, написал в фейсбуке Михаил Куцый.

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Если в 2019 году мы собрали 3,7 миллиона тонн урожая, то в этом году, по прогнозам, сможем выйти на 1,2 миллиона тонн,

– отметил глава области.

И добавил, что региону грозит гибель полумиллиона гектаров озимых из-за засухи. А это более 50% от всех посевов в регионе.

По его словам, 13 мая он встречался с фермерами Болградского района. Вместе они оценивали масштабы ущерба и возможные угрозы. Аграрии уже второй год подряд страдают от засухи и могут потерять до 2 миллионов гривен.

Куцый отмечает, что основная задача – предотвратить банкротство фермеров и обеспечить региону продовольственную безопасность.

Что для этого делают

В правительство направили несколько обращений, ожидают его помощи;

ОГА обратилась к банкам, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для аграриев.

К слову, сложная ситуация с засухой привела к самоубийству местного фермера.

Что известно о фермере, который совершил самоубийство