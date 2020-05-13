В Одесской области сильнейшая засуха с 1947 года: страшная угроза урожаю
Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что Одесская область находится на грани критической и опасной ситуации. Из-за самой мощной засухи за последние 70 лет регион может потерять полмиллиона гектаров озимых, то есть более 50% всех посевов.
Фермеры говорят, что такой страшной засухи в Одесской области не было со времен 1947 года, написал в фейсбуке Михаил Куцый.
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Если в 2019 году мы собрали 3,7 миллиона тонн урожая, то в этом году, по прогнозам, сможем выйти на 1,2 миллиона тонн,
– отметил глава области.
И добавил, что региону грозит гибель полумиллиона гектаров озимых из-за засухи. А это более 50% от всех посевов в регионе.
По его словам, 13 мая он встречался с фермерами Болградского района. Вместе они оценивали масштабы ущерба и возможные угрозы. Аграрии уже второй год подряд страдают от засухи и могут потерять до 2 миллионов гривен.
Куцый отмечает, что основная задача – предотвратить банкротство фермеров и обеспечить региону продовольственную безопасность.
Что для этого делают
- В правительство направили несколько обращений, ожидают его помощи;
- ОГА обратилась к банкам, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для аграриев.
К слову, сложная ситуация с засухой привела к самоубийству местного фермера.
Что известно о фермере, который совершил самоубийство
- Накануне 66-летний фермер из села Шевченково покончил с собой.
- У погибшего Владимира Сердюченко было 150 гектаров земли, которую он арендовал.
- Мужчина вложил в нее не менее 750 тысяч гривен. Среди этих средств – заемные.
- Кроме того, он должен был выплатить односельчанам за паи. В общем был должен примерно 1 миллион гривен.
- В предсмертной записке он объяснил свой поступок засухой и потерей урожая.