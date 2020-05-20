Онлайн продажа продуктов питания: как карантин стимулировал украинцев

После введения карантинных мер в Украине значительно вырос спрос на услуги онлайн фуд-ритейла.

В марте-апреле 2020 года онлайн продажи продуктов питания в Украине стремительно увеличились. Эта тенденция наблюдалась во всех городах, где есть компании с фуд-ритейлом, но наибольшим он был в областных центрах.

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По сравнению с докарантинным периодом количество заказов в апреле выросло на 74,5%, – отмечает генеральный директор Zakaz.ua Андрей Курский. – Все это время мы наращивали наши операционные возможности, набирали новых сборщиков и курьеров, а также увеличивали сервисные мощности.

По данным agronews.ua в Украине доля онлайн фуд-ритейла в общей продаже продуктов меньше 1%, а общая доля e-commerce около 5-6% (в ведущих странах мира – 25-30%).

Как в карантине работают рынки?

Кабмин Украины уже значительно смягчил карантинные правила и разрешил работать рынкам. Но они открылись не во всех городах. К тому же есть проблемы с логистикой – потребители не могут доехать до рынков, потому что транспорт – как городской, так и междугородний – пока не работает лишь частично. Из-за этого аграрии, которые уже продают свою продукцию на рынках, не могут ее реализовать и несут убытки.

Подробнее об этом в статье "Рынки заработали, но убытки фермеров растут: как это повлияет на цену продуктов".

Какими будут цены на продукты?

В ближайшее время цены на продукты не будут расти. Так считает председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

По мнению эксперта, цены будет сдерживать низкая покупательная способность украинцев, а также тот фактор, что сейчас на рынке Украины идет высокая конкуренция между отечественными и импортными продуктами.

А что будет дальше? Подорожают ли продукты? Читайте в материале "Урожай-2020 и цены: почему продукты в Украине стоят дороже, чем в Европе".