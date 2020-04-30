Открытие рынков на карантине: как это повлияет на экономику

Восстановление работы продовольственных рынков значительно оживит экономическую деятельность. Хотя и не восстановит всю экономику.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

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Рынки – место сбыта продукции фермеров. Целая цепь товаров и услуг. Но открытие – частичный клапан, который выпустит экономическую деятельность. Упала покупательная способность людей. Есть, что продать, вопрос – кому,

– говорит Тарас Загородний.

Эксперт отмечает: в отличие от начала карантина, страна обеспечена антисептиками, масками и тому подобное. Поэтому рынки можно открывать. К тому же, предприниматели чувствуют несправедливость, что крупные магазины работают. И в магазинах труднее контролировать соблюдение правил карантина. А на рынках это обеспечить гораздо легче. Там большие площади.

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В то же время, по его мнению, подходы должны быть глобальными. В первую очередь, на уровне НБУ разработать стратегию по оживлению кредитования предпринимателей через банки. Однозначно, считает Загородний, ограничительные меры надо отменять. Потому что подпольно это все работает. Лучше возглавить процесс, чем потом регулировать проблемы.

Когда и при каких условиях заработают рынки. Главное

Кабмин с 1 мая позволил открыть продовольственные и аграрные рынки. В общем разрешат работу 872 рынков в различных областях.

Допускать на рынок работников, продавцов и посетителей будут только если они будут в маске или респираторе и им бесконтактно измеряют температуру. Людей с повышенной температурой на рынок не будут допускать.

На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.

На 10 квадратных метрах должен быть только один покупатель.

Каждые 3 часа будут проводить дезинфекцию поверхностей.

В конце каждого рабочего дня должны дезинфицировать и убирать все помещения.

Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.



Условия, по которым будут работать рынки / Инфографика 24 канала