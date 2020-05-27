Первая черешня: какая цена и почему так дорого

На украинских рынках появилась ранняя черешня. Сезон начался без опозданий, но цены "кусаются".

В Украине начался сезон черешен. На рынках уже продают первые партии из южных регионов (Херсонская, Николаевская и Запорожская области) и Закарпатье.

Цена на ягоду достаточно высока – в разных городах от 60 до 90 гривен. Например, в Киеве – 80-90, в Житомире – 80-85 (смотрите фото), а на юге Украины, где сейчас собирают черешню, – заметно дешевле.



Ранняя черешня на рынке Житомира / Фото Житомир Онлайн

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Средняя цена на украинскую черешню заметно выше, чем в большинстве соседних стран. А в Молдове ягоды стоят вообще вдвое дешевле.

Почему так высока цена?

Сезон черешни начался без опоздания, но цена на черешне сейчас примерно в полтора раза выше, чем в прошлом году в этот же период. Частично повлияли на это карантинные ограничения в Украине. Но все же главная причина – значительные потери раннего урожая из-за заморозков. Именно поэтому предложений на рынке пока мало – большие объемы поступят в продажу только в начале июня.

Но даже увеличение предложений на рынке может не "сбить" высокую цену на черешни. В мае снова была неблагоприятная погода – частые дожди, которые также пагубно влияют на урожай.

Страдает и количество, и качество

Столь обильные осадки могут пагубно сказаться как на объемах сбора ягоды, так и на ее качестве, – говорит руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев. – И многие производители черешни очень обеспокоены дождями.

Эксперт отмечает, что весенние заморозки уже привели к тому, что в некоторых регионах потеряно до 90% ранних сортов черешни, а качество той ягоды, которая на данный момент поступает в продажу, – ниже среднего.

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