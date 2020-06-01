В Украине поступили в продажу первые арбузы этого года. Их продают и в супермаркетах, и на базарах, которые хоть и работают с карантинными ограничениями, но предлагают большой выбор продуктов.

Кавуни з’явилися у продажу з невеликим запізненням, якщо порівнювати з минулим сезоном. Причина – карантин через пандемію коронавірусу.

До теми: Урожай фруктів-2020: що загинуло і які будуть ціни

Ціна на кавуни в Україні

(гривні за кілограм)

Київ – 50-70

Житомир – 45-65

Полтава – 45-60

Мелітополь – 40-60

Звідки кавуни?

Перші кавуни приїхали в Україну з Іспанії та Ізраїлю. Це традиційні країни-експортери, які на початку сезону здійснюють поставки до Європи – у тому числі, до України.

Але варто зазначити, що Україна у червні сама стає країною-експортером кавунів.



Такі кавуни продають нині в Ужгороді / Фото ​Zakarpatpost

Погода і експорт

Як правило, перші партії українських кавунів відправляються в Європу вже в середині червня, але початок збору врожаю цьогорічного сезону очікується на початку і навіть у середині липня, – пояснює в коментарі Kurkul Стефан Матвієнко, продавець овочів і фруктів до країн ЄС. – Погода негативно вплинула на ріст українських кавунів, так що звичний графік цього року не може бути дотриманий.

Але українські кавуни все ж матимуть хороший купівельний потенціал на ринках Німеччини й Австрії.

"Минулого року ми пропонували українську продукцію в Німеччині вперше, й інтерес був вражаючим. По-перше, тому, що витрати на логістику порівняно низькі. По-друге, тому що особливий сорт був розведений в Україні з масою плодів близько 10-12 кілограмів. Цей сорт досить популярний у німецькій торгівлі", – відзначив Матвієнко.

Які ціни на інші продукти в Україні?

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