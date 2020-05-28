Плату за арендованную землю во время карантина могут снизить: на сколько и для кого

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о льготах по уплате земельного налога и арендной платы.

28 мая депутаты ВР начали ознакомление с законопроектом №3538 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно льгот по уплате земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на период принятия неотложных мер в борьбе с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), сообщает 24 канал.

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Законопроект был подан в Раду 26 мая, а уже на следующий день он поступил на рассмотрение в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Инициаторы документа – народные депутаты Кирилл Нестеренко, Антон Поляков и Владислав Бородин.

Законопроект №3538 предлагает установить, что плата за землю (земельный налог и арендная плата за земучастки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки, что находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, и используются ими в хозяйственной деятельности, уплачивается в размере 50% на период, который будет прямо привязан к окончанию карантина.

Сейчас действует, напоминает Buh.ligazakon, только норма п. 52-4 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, согласно которому плата за землю не начисляется и не уплачивается за период с 1 марта по 31 марта 2020 года за участки, используемые в хозяйственной деятельности. Соответственно налоговики считают, что физлицо не вправе воспользоваться освобождением на время карантина от платы за взятую в аренду землю.

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