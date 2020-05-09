Почему молодой украинский картофель дороже, чем зарубежный: неожиданные объяснения

Нынешняя цена на украинскую и импортную картошку экономически оправдана.

Так мнение высказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии Gazeta.ua.

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В торговых точках Украины цена на молодой картофель отечественного производителя стартует от 40 грн/кг, тогда как молодой картофель из Египта можно купить от 19 грн/кг.

Украинские фермеры выращивают молодой картофель в очень малых объемах, – объясняет Дорошенко. – 95% картофеля, который мы видим на рынке, это тот, который выращивается для собственного потребления, и избыток продается на рынке. Ценообразование здесь складывается не по тому, сколько потратили.

Картошку, которую выращивают в промышленных масштабах, чаще берут на переработку, поэтому ее цена ниже за счет больших объемов. Египетский и белорусский картофель дешевле украинского, потому что его выращивают промышленно.

Украинские производители, которые начали выращивать картофель промышленно, еще кредиты за технику и другое оборудование, а кредиты у нас под 22%, – говорит эксперт. – Соответственно цена высокая. Сейчас трудно спрогнозировать, какой будет цена украинского картофеля осенью. Если мы начнем завозить картошку, как делали в прошлом году, то цена будет достаточно низкая. Если другие страны перекроют границы – будет высокой. А вообще, в последние три года украинцы стали выращивать меньше картофеля.

Где фермеры продают продукты?

Кабмин Украины смягчил карантинные ограничения и разрешил открывать продовольственные рынки. Они уже заработали во многих городах, но украинские аграрии продолжают наращивать убытки. Почему? Читайте в статье 24 канала "Рынки заработали, но убытки фермеров растут: как это повлияет на цену продуктов".

Требования Минздрава относительно возобновления работы рынков

На рынок допустят работников, продавцов и посетителей, если те будут в маске или респираторе, и им бесконтактно измерят температуру.

На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.

На 10 квадратных метрах должен быть только один покупатель.

Каждые три часа следует проводить дезинфекцию бесконтактных поверхностей.

В конце каждого рабочего дня должны происходить дезинфекция и уборка всех помещений.

Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

Для продавцов

Расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров.

Продавцов и покупателей должны отграничивать защитные экраны.

Для работников

Следует информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и о профилактике коронавируса.

Нужно контролировать, соблюдаются ли требования по профилактике COVID-19. А в случае нарушений, их следует оперативно устранить.

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