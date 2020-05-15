Полмиллиона украинцев умерли, и их паи забрало государство, – Держгеокадастр

Около 500 тысяч граждан Украины, которые не имели наследников, уже умерли, а их земли под мораторием продажи фактически достались государству.

По подсчетам Госстата, за последние 20 лет (2000-2019) в Украине умерли около 1,5 миллиона человек, которые имели сельскохозяйственную землю под мораторием продажи. Из них 500 тысяч не имели наследников, сказал в интервью ЭП председатель Государственного геокадастра Денис Башлык.

Детали: Куда пойдут невостребованные паи украинцев, – объяснение эксперта

Что происходит с невостребованными паями?

Если гражданин Украины умер, а его пай остался невостребованным, то государство проводит бесплатную приватизацию и аукцион, объясняет Башлык. В таком случае наследники потенциального владельца земли ничего не получают.

Руководитель организации "Центр развития земельных правоотношений в Украине" Леонид Корейба добавляет, что в целом все граждане Украины должны решить вопрос своих невостребованных паев до 2024 года. Речь идет о почти 2 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли, которая перейдет в коммунальную собственность, если претенденты на паи не смогут или не успеют оформить свои наделы надлежащим образом.

Обратите внимание! Шпаргалка для всех: как подготовиться к покупке земли в Украине

Изменится ли цена на землю?

Председатель Государственного геокадастра считает, что закон о рынке земли, который приняла Верховная Рада и подписал президент Украины Владимир Зеленский, станет стимулом для роста стоимости аренды угодий.

По мнению Башлыка, цена аренды государственных земель будет расти ежегодно на 10-15%, что в денежном эквиваленте составит 4-5 тысяч гривен за гектар.

Как будут согласовывать земельные документы?

С 1 мая 2020 года в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров №208 про экс-территориальность согласования проектов землеустройства. Это означает, что согласование всех видов документации по землеустройству территориальными органами Госгеокадастра Украины будет происходить по принципу экс-территориальности.



Как бесплатно получить землю / инфографика 24 канала