Правительство отчиталось о запасах пшеницы в Украине

Запасы пшеницы в Украине сейчас вдвое больше, чем были в прошлом году, уверяет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

На данный момент запасы пшеницы в два раза (или где-то на 1-1,5 миллиона тонн) больше того уровня, который был в прошлом году,

– цитирует чиновника Укринформ.

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Петрашко уточнил, что уже в июле в Украине появится зерно нового урожая, и можно будет детальнее проанализировать ситуацию и сбалансировано принимать решения по продовольственной безопасности.

У нас продовольственная безопасность будет важным вопросом и в следующем году. И мы примем конструктивное решение, каким образом сбалансировать ситуацию в 2020/2021 маркетинговом году. Мы договоримся с производителями и трейдерами по продаже зерна. Возможно, будем мониторить ситуацию в квартальном режиме, чтобы они могли экспортировать,

– отметил министр.

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В то же время, говорит Петрашко, еще продолжается дискуссия с бизнесменами по экспорту кукурузы.

На данный момент мы не принимаем каких-то ограничительных мер, но находимся в постоянном диалоге. Не будет никакого дефицита ни хлеба, ни кормов для скота. В то же время будет сохранен цивилизованный подход к экспорту,

– подчеркнул чиновник.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

– В начале февраля я говорил, что гарантирую: мы соберем пшеницы от 10% меньше, – делится прогнозами глава Союза украинского крестьянства Иван Томич. – Сейчас я говорю: пшеницы мы соберем минимум на 25% меньше. Потому что ситуация с пшеницей и рапсом очень проблематична. В южных областях она угрожающая. Все будет зависеть от дождей в мае. На юге Украины погода серьезно повлияет и на озимый клин…

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