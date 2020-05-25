Проблемы урожая-2020, цены на продукты и рейдерство земли: важнейшие агроновости недели

Каким будет урожай в Украине? Вырастут ли цены на продукты? Как аграриям защитить свою землю? Эти вопросы больше всего волновали украинцев на прошлой неделе (18-24 мая).

Урожай будет…

"Продовольственной безопасности страны ничего не угрожает", – утверждает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Потому что, несмотря на сложные погодные условия, в этом году урожаи в Украине в целом (это важное уточнение!) будут хорошими. В частности, прогноз по зерновым – примерно 65-68 миллионов тонн, что лишь на 10% меньше, чем в 2019-м, который оказался очень удачным для аграриев.

Подробнее здесь: "Продовольственный кризис-2020: что ждет мир и Украину?"

...но не везде

В отдельных регионах Украины неблагоприятные погодные условия все-таки "ударили" по урожаям. Так, в южных областях (Одесская, Херсонская и Николаевская) засуха уничтожила до 50% зерновых, а в некоторых районах – до 80%!

Пострадали на юге и ранние фруктовые деревья – из-за заморозков в начале весны. Начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко пессимистично прогнозирует:

Отечественных косточковых соберем мало, и стоить они будут очень дорого.

Подробности читайте в статье "Урожай фруктов-2020: что погибло и какие будут цены".

Как в Европе. И даже дороже!

Высокие цены на продукты питания, к сожалению, станут неприятным маркером 2020 года. Об этом сайт 24 канала рассказывает в статье "Почему продукты в Украине стоят дороже, чем в Европе".

Причем цены, по мнению экспертов, были бы еще выше, но их сдерживает низкая покупательная способность украинцев.

Фермеры: минус государство, плюс рейдеры

​Украинские фермеры самостоятельно проблемы не решат / Фото Волынь

Неблагоприятные погодные условия и, как следствие, снижение урожаев – не единственные проблемы украинских аграриев. Они также жалуются на отсутствие поддержки со стороны государства. Именно поэтому, фермерские хозяйства начали стремительно исчезать, и к концу 2020 года их количество может критически сократиться.

Почему так происходит? Ответ здесь: "Фермеры в Украине исчезают как класс".

Никуда не исчезла еще одна болезненная проблема аграриев – рейдеры. Эксперты опасаются, что после открытия рынка земли "захватчики" еще больше активизируются. Именно поэтому офис противодействия рейдерству разработал свои рекомендации: "Рейдерство земли: как не допустить захватов-10 важных шагов".

В то же время, сами фермеры заявляют: если государство будет поддерживать их бизнес, они готовы работать на Украину. Так же, как и сезонные работники, которые останутся дома, а не поедут за границу. Общее мнение озвучил агропредприниматель Тарас Барщовский в комментарии "7 тысяч евро с гектара: сколько можно зарабатывать на овощах и фруктах".

Без украинцев – катастрофа!

Совсем другие проблемы у европейских фермеров. В начале мая в Польше жаловались, что без сезонных работников из Украины тамошний агросектор ждет катастрофа, потому что некому собирать урожай. И польская власть сделала все возможное, чтобы украинцы приехали на работу – даже отменила для них 14-дневный карантин.

На прошлой неделе аналогичный сигнал SOS послали эстонские фермеры, которые выращивают клубнику. "Без украинцев будет катастрофа", – повторили они слова поляков. При этом в Эстонии призыв аграриев разрешить приезд гастарбайтеров с Украины вызвал грандиозный политический скандал.

Почему так случилось и что будет дальше? Читайте в статье 24 канала "Еще одна страна умоляет впустить украинских заробитчан".

Аграрный обзор недели (11-17 мая): Вето Зеленского, потерянные паи и прогнозы на урожай-2020