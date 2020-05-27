Продажа клубники в Украине: как и почему изменилась цена

В Украине набирает обороты продажа клубники. Цены стремительно падают, но так продлится недолго.

На украинских рынках и в супермаркетах появилось много клубники. И ее стоимость стала существенно падать – за неделю на 30%, а иногда и на 50%. Еще в середине мая ягоды стоили 120-160 гривен, теперь 60-90.

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Этой весной из-за неблагоприятных погодных условий урожай начали собирать примерно на неделю позже. Поэтому долгое время на прилавках была лишь дорогая тепличная клубника. А сейчас появилась грунтовая – поэтому цены полетели вниз. Ближе к пику сезона (середина июня) они еще снизятся (в некоторых регионах – в два раза). Но потом остановятся и все равно будут заметно выше, чем в предыдущие годы.



Клубника на базаре в Луцке / Фото Волинь24

Почему клубника дорогая?

Высокие цены в этом сезоне обусловлены плохими погодными условиями. Ранняя ягода пострадала из-за заморозков, а теперь проблемы из-за холода, дождей и нехватки солнца. Особенно неблагоприятная погода в южных регионах и на Закарпатье.

Урожай ранних ягод один из худших за последние 5 лет, – сказала в комментарии Агробизнесу Татьяна Гетьман, аналитик крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар". – Мы это видим по динамике предложения и цен на площадке нашего рынка. Поэтому особенностью этого сезона будет рекордно высокая цена на всю раннюю ягоду.

Украинская клубника вытеснила конкуренток

Низкий урожай клубники прогнозирует и председатель Союза украинского селянства Иван Томич.

Урожай ранних ягод не очень хороший. И из-за ограниченного предложения цены высокие, – сказал Томич в интервью Голос.UA. – Не порадуют и поздние сорта – на них тоже повлияли погодные условия. Поэтому низких цен на клубнику в этом сезоне не будет.

Но есть положительный момент. В этом году, не смотря на высокую стоимость, украинская клубника быстро вытеснила с рынка импортную – в частности, греческую и испанскую.

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