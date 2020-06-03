Государственная служба статистики обнародовала затраты на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2020 года.

По данным Госстата, затраты на производство продукции сельского хозяйства в начале года сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом-2019. В частности, расходы на продукцию растительного происхождения уменьшилась на 8,4%, на животноводство – на 5,4%, на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемых в сельскохозяйственном производстве – на 11,3%.

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Каков объем инвестиций?

Еще более серьезные потери Украины в объеме инвестиций в аграрный сектор – на 35% меньше, чем в январе-марте-2019. Это один из крупнейших спадов капиталовложений за последние 5 лет после начала войны на востоке Украины и временной потери территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, сообщает УНИАН со ссылкой на Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Наибольшее снижение объемов инвестиций в агропромышленной сфере зафиксировано в лесном хозяйстве и лесозаготовки. Здесь по сравнению с первым кварталом-2019 капиталовложения уменьшились на 67,1% – до 33,5 миллиона гривен.

Такую динамику можно было бы связать с карантинными ограничениями, которые введены из-за эпидемии коронавируса. Однако спад инвестиционного обеспечения произошел еще раньше – в 2019 году. Он является следствием непоследовательной и несовершенной инвестиционной политики государства в аграрной сфере, в которой преобладает принцип остаточного выделения бюджетных средств на инвестиции в сельском хозяйстве,

– говорит заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики Александр Захарчук.

Эксперт назвал другие важные данные Госкомстата: общие капитальные инвестиции в экономику Украины в январе-марте 2020 составляли лишь 76,9 миллиарда гривен, что сразу на 29% меньше показателя за соответствующий период прошлого года (108,3 миллиарда гривен).

В то же время, Кабмин Украины полностью сохранил сумму государственной поддержки аграриев на 2020 год после внесения изменений в бюджет, необходимых для борьбы с распространением коронавируса. Это 4 миллиарда гривен, которые пойдут на животноводство, фермерство, садоводство, компенсации стоимости сельхозтехники и компенсации процентов по кредитам.

Однако на сегодняшний день "Аграрии еще не могут получить компенсации за погибший урожай".