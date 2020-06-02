Погодные условия в 2020 году неблагоприятные для сельского хозяйства Украины.

Отечественные аграрии уже успели почувствовать на себе капризы погоды-2020. Малоснежная зима, заморозки в начале весны, засуха и обильные дожди негативно повлияли на урожайность некоторых овощей и фруктов. Хотя производители зерновых наоборот отмечают, что именно дожди, которые вовремя прошли в самых засушливых регионах Украины (в частности, на юге), спасли их урожаи.

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Какие ще вызовы ждут в ближайшее время аграриев? Ученые говорят о таком новом явлении в украинском климате как пылевые бури, что весной уже накрывали отдельные регионы. Главная причина их возникновения – отсутствие осадков в осенне-зимний период, пишет Агробизнес. Причем если раньше пыльные бури поднимались только в сухих южных областях, то теперь случаются и в других регионах страны.

Какие последствия пылевых бурь?

13 мая мощная пылевая буря на Западе Украины уничтожила 10% посевов сахарной свеклы. Сейчас специалисты Национальной академии наук говорят о постепенном "опустынивании в зоне Полесья".

Территории, где пролетели пыльные бури, теперь переживают ветровую эрозию почв. Как отметил Святослав Балюк, директор Института почвоведения и агрохимии имени Соколовского, "бури существенно снижают плодородие черноземов – местами до 30%". Особенно страдает свекла. Учитывая климатические условия сезона и уменьшение площадей посева этой культуры, аналитики прогнозируют сокращение производство сахара в Украине до 1,3 миллионов тонн (это на 15% меньше, чем в 2019 году).

Затопление и сели

Еще одна погодная проблема, с которой столкнутся аграрии – повышение уровня воды в реках Украины. Это происходит из-за сильных дождей и может привести к затоплению заводей и сельскохозяйственных угодий, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, на днях река Днестр в некоторых районах поднимется на 2,1-2,6 метра и затопит несколько пойм. Также мощные ливни могут привести к образованию значительных силовых стоков и даже локальных селей.

Между тем, появилась тревожная новость: "Украина установила мировой земельный антирекорд".