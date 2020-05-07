Рынки заработали, но убытки фермеров растут: как это повлияет на цену продуктов

Кабмин Украины смягчил карантин и позволил открывать продовольственные рынки. Но украинские фермеры продолжают наращивать убытки из-за ограничений сбыта продукции.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева в комментарии "Интерфакс-Украина".

Как это было: Кабмин разрешил открыть рынки

Отечественные производители имеют проблемы с реализацией плодоовощной продукции, как прошлогодней, так и ранней, этого года. Учитывая то, что карантин в Украине продлен до 22 мая, убытки фермеров могут достичь таких масштабов, что в следующем году часть производителей просто не начнет новый сезон из-за нехватки средств, – говорит эксперт.

Где и как работают рынки?

На сегодняшний день, по словам Зверевой, рынки работают только в некоторых областях и с жесткими санитарными нормами.

"Например, на рынках в Киеве, Одессе, Чернигове, Хмельницком, Львове проверяют температуру тела посетителей на входе и контролируют количество покупателей в торговых павильонах. Каждый рынок должен быть оснащен антисептиками, а расстояние между продавцами составлять не менее 3-х метров. При таких условиях работать могут далеко не все рынки. К тому же остается открытым вопрос с общественным, областным и городским транспортом. Значительная часть обслуживающего персонала, продавцы и покупатели физически не способны попасть на рынок", – объяснила Зверева.

В других областных центрах – в Сумах, Харькове, Полтаве, Тернополе, Луцке, Черкассах и Херсоне – продовольственные рынки вообще еще не работают. И вряд ли их работа будет возобновлена до смягчения карантина 11 мая.

В Сумах планирует возобновить работу только Центральный городской рынок. А пока что же вокруг него фермеры устраивают стихийную продажу ... Похожая ситуация в Харькове и Черкассах, однако, по словам местных операторов, в большинстве случаев представители правоохранительных органов закрывают глаза на стихийную торговлю, – отметила эксперт.

По мнению Зверевой, далеко не все производители в таких условиях способны реализовать хотя бы часть своей продукции, поэтому о полноценном возобновлении работы рынков можно будет говорить только после полного снятия карантинных мероприятий. "Между тем, большинство отечественных производителей продолжит наращивать убытки", – добавила она.



Продавцов и покупателей имеет отделять экран / Фото Буг

Как изменились цены на продукты?

Как сообщила представительница УПОА, из-за такой ситуации продажи замороженной и свежей плодоовощной продукции уже снизились в среднем на 60-70% по сравнению с показателями 2019 года.

Снижение цены на ранние овощи и ягоды также существенно сказалось на доходах фермеров. По состоянию на конец апреля свежая плодоовощная продукция подешевела в среднем на 30-40% по сравнению с показателями прошлого сезона. Так, например, еще несколько недель назад тепличный огурец отгружали по 12-15 гривен за килограмм, что примерно равно уровню себестоимости, а производители земляники садовой реализовывали ягоду по 50-80 гривен за килограмм – то есть на 40% дешевле, чем в прошлом году, – отметила Зверева.

Эксперт заметила также, что снижение средней температуры воздуха на территории Украины спровоцировало рост цен на овощи и ягоды из-за существенного сокращения сбора продукции в теплицах. "Дальнейшее потепление будет способствовать росту предложений тепличной плодоовощной продукции, что в свою очередь, отразится на цене. Поэтому убытки фермеров в этом сезоне вряд ли закончились, и это не говоря про тех производителей, которые просто выбрасывали свою продукцию на помойку", – сказала она.

Требования Минздрва относительно восстановления работы рынков

На рынок будут допускать работников, продавцов и посетителей только если те будут в маске или респираторе, и им бесконтактно измеряют температуру.

На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.

На 10 квадратных метрах должен быть только один покупатель.

Каждые три часа следует проводить дезинфекцию бесконтактных поверхностей.

В конце каждого рабочего дня должны проходить дезинфекция и уборка всех помещений.

Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

Для продавцов

Расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров.

Продавцов и покупателей должны отделять защитные экраны.



Для работников

Следует информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и касательно профилактики коронавируса.

Нужно контролировать, соблюдаются ли требования по профилактике COVID-19. А в случае нарушений, их следует оперативно устранить.

Нарушение требований: какие последствия

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уточнил:

"Если рынок нарушил требования Минздрава, то сможет открыться не раньше чем через 7 дней. Но это произойдет при условии, что руководство рынка устранит все нарушения. Контролировать процесс будет Киев, местные органы самоуправления не будут привлекаться. Ежедневно инспекции будут осуществлять представители Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневно выдавать разрешения или запрет на открытие рынка."

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При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала