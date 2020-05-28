Рынок инвестиций в сельское хозяйство Украины "обвалился"

За три месяца 2020 года инвестиции в аграрный сектор Украины снизились более чем треть.

"Один из крупнейших спадов капиталовложений за последние 5 лет", – так назвал ситуацию с инвестициями в сельское хозяйство в первом квартале 2020 года заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики Александр Захарчук.

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По данным Государственной службы статистики Украины, в первые три месяца 2020 года объем вложений в сельское хозяйство, охоту и связанные с ними услуги составил 7,1 миллиарда гривен, что более чем на 35,3% меньше за аналогичный период – 2019. Тогда сумма инвестиций была почти 10,9 миллиардов.

Захарчук отметил, что наибольшее снижение инвестиционных объемов в отрасли пришлось на лесное хозяйство и лесозаготовки – меньше на 67,1% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Меньше всего пострадало рыбное хозяйство – лишь "минус" 3,2%.

Негативная динамика напрямую связана с карантином, введенным из-за эпидемии коронавируса, говорит эксперт. Но надо также обратить внимание на то, что инвестиционный спад начался еще раньше – в 2019 году. Это, по мнению Захарчука, "следствие непоследовательной и несовершенной инвестиционной политики государства в аграрной сфере". Потому что ее инвестировали по принципу остаточного выделения бюджетных средств.

Вследствии таких действий: в сельском хозяйстве, которое дает около 11-15% валовой добавленной стоимости государства, углубились многочисленные проблемы, среди которых специалист назвал, неразвитость производственной инвестиционной и инновационной инфраструктуры, чрезмерный износ основных средств и отсутствие условий их воспроизведения, недостаточная ликвидность инвестиций, нерешенность проблемы ипотеки, нехватка финансирования мероприятий по развитию дорожной сети на селе и тому подобное.

Инвестиции в других отраслях?

Общий объем капитальных инвестиций в Украине в первом квартале 2020 года составил 76,9 миллиарда гривен. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было вложено 108,3 миллиарда.

Среди всех отраслей больше всего пострадали:

искусство, спорт, развлечения и отдых – уменьшение на 79,8%

научные исследования и разработки – на 72,6%

сфера питания – на 66,7%

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – на 55,4%

промышленность – 30,7%

строительство – на 11,2%

Кроме данных по инвестициям, стало известно "как на цену продуктов повлияло государственное регулирование, – ответ НБУ".