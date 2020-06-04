Президент Владимир Зеленский считает, что только граждане Украины получат возможность брать доступные кредиты для покупки земли, то можно будет открыть этот рынок и для иностранцев.

Об этом глава государства заявил во время визита в Хмельницкую область, где он встретился с представителями бизнеса, пишет Укринформ. Таким образом, уточнил Зеленский, "у всех будет возможность покупать землю, и это правильно".

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Но при этом надо понимать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, – сказал также Зеленский. – Потому что иностранные компании имеют кредитные условия совсем другие.

Президент отметил, что сейчас "стратегия очень проста: мы сначала сделаем правильные условия, чтобы наши люди и фермеры могли брать кредиты, скажем, под 2%, а тогда можем открыть рынок для всех". В то же время, Зеленский пообещал, что государство Украина будет защищать договоры по долгосрочной аренде земли, которые уже имеют иностранные компании.

Как принимали закон о земле?

Верховная Рада Украины 31 марта на внеочередном заседании проголосовала за Закон №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Кнопку "за" нажали 259 народных депутатов. Президент Зеленский подписал документ 28 апреля.

Законом, в частности, предусмотрено:

с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

с 1 января 2024 года право собственности могут получить также и юридические лица, собственниками которых являются украинцы (они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли)

Вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на всеукраинском референдуме.

Принятие закона о рынке земли было одним из требований Международного валютного фонда для дальнейшего сотрудничества с Украиной.

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Что надо знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала