Сертификация семян: Украина присоединилась к международной схеме

Верховная Рада приняла законопроект о международной сертификации семян.

Верховная Рада приняла законопроект №0029, поданный президентом Владимиром Зеленским, о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных, или прядильных культур и Схеме сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития.

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В пояснительной записке отмечается, что проект закона урегулирует вопрос о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных, или прядильных культур и Схеме сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы ОЭСР, предназначенных для международной торговли.

Верховная Рада также одобрила во втором чтении законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Документ предусматривает, что в течение года должны быть созданы Государственный лесной кадастр; Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда и Градостроительный кадастр государственного уровня. Вместе с тем закон также предусматривает функционирование в свободном доступе в сети Интернет еще целого ряда государственных кадастров Украины, в частности, Кадастра месторождений и полезных ископаемых и Кадастра хранилищ радиоактивных отходов.