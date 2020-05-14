Современный суперфуд: как фермер в домашних условиях выращивает микрозелень – советы
Самая модная зелень микрогрин – это маленькие ростки разных растений, на которых есть 2 – 3 листочка. Их употребляют в салаты и другие блюда. Однако некоторые люди не покупают микрогрин, а выращивают сразу у себя в комнате. Как это сделать – читайте далее.
Фермер Дмитрий Носов в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, как правильно выбрать семена для выращивания и чем полезен микрогрин.
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Мужчина отметил, что микрогрин интересный для людей своей необычностью, ведь большинство привыкли употреблять листья салата, укроп, рукколу или другую зелень, а микрогрин – то новое.
Интересен момент того, что такого никогда в нашей жизни не было. Большинство видов зелени, которую мы употребляем – стало не интересным и стереотипным,
– пояснил Носов.
Как фермер решил выращивать микрозелень
Носов рассказал, что заинтересовался микрогрином в ресторане, когда увидел пруд, украшенную им.
Я спросил официанта, он сказал, что это микрогрин. Далее-google в помощь,
– сказал мужчина.
Он прочитал множество информации в интернете и решил, что будет выращивать зелень дома – в собственной комнате. "Из того, что было под рукой, остатки от ремонта дома, а также кое-что докупил в строительном магазине и сделал себе небольшую полку, которая и стала моим огородом", – рассказал фермер.
Сейчас он и его семья ежедневно употребляют микрозелень, ведь она растет просто в их квартире. Это, по словам Носова, позволило и уменьшить количество хлеба, который они потребляют.
Ростки микрогрина / Фото agroday
Как выбрать семена для микрогрина
Носов отметил, что микрогрин прорастает не от пучка, а от семян, которые мы сеем. "Выращивать можно любые, за исключением бобовых. К примеру, фасоль не рекомендуют. Я выращиваю редиску, подсолнечник, горох, горчицу, лен. Можно еще много чего, но я выбрал эти и за удобство в выращивании, и из-за вкуса", – заверил Носов.
Мужчина сказал, что семена, которые продаются в пакете в магазине – не совсем подходят.
Они обработаны химикатами от болезней и вредителей, которые есть в почве. Вся эта химия потом попадает в росток,
– заметил фермер.
Однако есть специальная серия, где на упаковке так и пишет "микрогрин" или "микрозелень". Ее можно использовать. А лучшие семена, по словам Носова, есть у людей, которые занимаются огородом. У них есть семена, которые они оставляют на следующий год. Именно оно прекрасно подходит.
Микрогрином украшают блюда в ресторане / фото FitCurves
Хранение и польза от микрогрина
По словам фермера, 3-4 дня срезанные ростки микрогрина прекрасно хранятся в холодильнике
В обычных стеклянных тарелочках с крышкой, которые есть у каждой хозяйки,
– сказал Носов.
Также он добавил, что выращивание микрогрина помогает улучшиться психологическому состоянию человека.
"Я начал выращивать в начале карантина, когда была легкая депрессия. Когда наблюдал за ростками, как они прорастали, это вдохновляло жить. Это было причиной вставать по утрам и не лежать долго в постели, ведь надо включить лампу, налить воды, возможно, кое-что переставить местами. Это давало стимул в жизни, давало настрой", – подытожил Носов.
Микрогрин стоит хранить в холодильнике / Фото Волынь Post