Современный суперфуд: как фермер в домашних условиях выращивает микрозелень – советы

Самая модная зелень микрогрин – это маленькие ростки разных растений, на которых есть 2 – 3 листочка. Их употребляют в салаты и другие блюда. Однако некоторые люди не покупают микрогрин, а выращивают сразу у себя в комнате. Как это сделать – читайте далее.

Фермер Дмитрий Носов в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, как правильно выбрать семена для выращивания и чем полезен микрогрин.

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Мужчина отметил, что микрогрин интересный для людей своей необычностью, ведь большинство привыкли употреблять листья салата, укроп, рукколу или другую зелень, а микрогрин – то новое.

Интересен момент того, что такого никогда в нашей жизни не было. Большинство видов зелени, которую мы употребляем – стало не интересным и стереотипным,

– пояснил Носов.

Как фермер решил выращивать микрозелень

Носов рассказал, что заинтересовался микрогрином в ресторане, когда увидел пруд, украшенную им.

Я спросил официанта, он сказал, что это микрогрин. Далее-google в помощь,

– сказал мужчина.

Он прочитал множество информации в интернете и решил, что будет выращивать зелень дома – в собственной комнате. "Из того, что было под рукой, остатки от ремонта дома, а также кое-что докупил в строительном магазине и сделал себе небольшую полку, которая и стала моим огородом", – рассказал фермер.

Сейчас он и его семья ежедневно употребляют микрозелень, ведь она растет просто в их квартире. Это, по словам Носова, позволило и уменьшить количество хлеба, который они потребляют.



Ростки микрогрина / Фото agroday

Как выбрать семена для микрогрина

Носов отметил, что микрогрин прорастает не от пучка, а от семян, которые мы сеем. "Выращивать можно любые, за исключением бобовых. К примеру, фасоль не рекомендуют. Я выращиваю редиску, подсолнечник, горох, горчицу, лен. Можно еще много чего, но я выбрал эти и за удобство в выращивании, и из-за вкуса", – заверил Носов.

Мужчина сказал, что семена, которые продаются в пакете в магазине – не совсем подходят.

Они обработаны химикатами от болезней и вредителей, которые есть в почве. Вся эта химия потом попадает в росток,

– заметил фермер.

Однако есть специальная серия, где на упаковке так и пишет "микрогрин" или "микрозелень". Ее можно использовать. А лучшие семена, по словам Носова, есть у людей, которые занимаются огородом. У них есть семена, которые они оставляют на следующий год. Именно оно прекрасно подходит.



Микрогрином украшают блюда в ресторане / фото FitCurves

Хранение и польза от микрогрина

По словам фермера, 3-4 дня срезанные ростки микрогрина прекрасно хранятся в холодильнике

В обычных стеклянных тарелочках с крышкой, которые есть у каждой хозяйки,

– сказал Носов.

Также он добавил, что выращивание микрогрина помогает улучшиться психологическому состоянию человека.

"Я начал выращивать в начале карантина, когда была легкая депрессия. Когда наблюдал за ростками, как они прорастали, это вдохновляло жить. Это было причиной вставать по утрам и не лежать долго в постели, ведь надо включить лампу, налить воды, возможно, кое-что переставить местами. Это давало стимул в жизни, давало настрой", – подытожил Носов.

Микрогрин стоит хранить в холодильнике / Фото Волынь Post