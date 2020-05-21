Станем внизу канала! Украинские фермеры против подачи воды в Крым

Херсонские аграрии заявили, что будут блокировать открытие Северо-Крымского канала в аннексированный Крым.

На днях Украину всколыхнула возмутительная новость – якобы уже в ближайшее время могут быть возобновлены поставки воды в оккупированный Россией Крым. Для этого Северо-Крымский канал, который раньше поставлял воду на полуостров, но был закрыт в 2014 году, планируют "оживить".

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По слухам – это будет так!

Схема восстановления водоснабжения в Крым:

Кабинет министров Украины издаст распоряжение об объединении Каховского магистрального канала и Северо-Крымского канала в единственное публичное акционерное общество "Воды Таврии".

Для налаживания циркуляции воды и пополнения каналов будут открыты все цепи, в том числе – "под шумок" будет разблокирован Северо-Крымский канал.

Верховная Рада Украины – с аргументом "в Крыму также живут украинцы" – законодательно легитимизирует возобновления подачи воды в Крым.

Пусть отвечают оккупанты!

Пока в Киеве думают и проверяют информацию, действительно ли есть такие планы, на Херсонщине распространяются радикальные настроения. В первую очередь – среди фермеров. И дело не только в политике.

Патриотически настроенные украинцы, сразу предупреждаю власть, станут внизу канала. И я буду стоять внизу канала! И пусть они попробуют дать воду в Крым,

– решительно заявил тамошний фермер и член общественного совета при Государственном агентстве водных ресурсов Украины Игорь Брагинец в комментарии Крым.Реалии.

В 2014 году он был среди первых активистов, которые своими руками строили дамбу на Северо-Крымском канале. Таким образом, они заблокировали поставки воды на полуостров в знак протеста против оккупации.

Почему нельзя восстанавливать водоснабжение?

Политически это не то что нецелесообразно, это очень вредно для Украины, – говорит Брагинец. – Оккупанты должны нести полную, в том числе – финансовую, ответственность за оккупированные земли. Они кричали: мы обойдемся без вашей воды! Обходитесь, пожалуйста.

Но дело не только "политически-патриотическое". Аграрии Херсонщины сейчас испытывают бешеную нехватку воды для орошения.

"Мы постоянно роем ямы, смотрим на уровень воды – чтобы понимать, что надо сеять. Потому что каждая культура требует своего уровня. Но воды нет, там порох внизу", – говорит Брагинец. Его землевладение, кстати, на 80% находится на капельном орошении канала.

По утверждениям ученых, херсонский регион переживает крупнейшую за последние 130 лет засухи.

Что говорит власть Украины?

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на днях заявил, что "Украина может возобновить поставки воды в Крым только после деоккупации полуострова".

Резников добавил, что сейчас "никто ничего не собирается восстанавливать, тем более, что согласно Женевской конвенции оккупанты обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения".

Но напомним, что в свое время председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия размышлял, что он лично за то, чтобы возобновить подачу воды в Крым – в обмен на отвод российских войск на Донбассе. Арахмия, правда, предусмотрительно подчеркнул, что выражает личную точку зрения. А позже депутат вообще извинился за свои слова.

А что в Крыму?



Крымчане в очереди за привозной водой / Фото Getty

До 2014 года Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии поставки воды были прекращены. Теперь каждый год полуостров переживает серьезный водный кризис-особенно в летний период. Хотя российский глава Крыма Сергей Аксенов регулярно заявляет: воды для всех нужд крымчан хватит. В критической ситуации начнется дополнительный забор с трех основных источниках поставки – Аянского, Симферопольского и Партизанского водохранилища, где объемов вроде бы достаточно для бесперебойного водоснабжения Крыма в течение 3,5 месяцев (даже при условии полного отсутствия осадков).

Тем временем, независимые крымские эксперты свидетельствуют, что уже в конце июня-2020 проблема с питьевой водой может стать катастрофической. Особенно пострадают Симферополь, Феодосия и весь степной Крым (Первомайский, Джанкойский, Симферопольский, Красногвардейский, Нижньогорський, Кировский, Раздольненский, Сакский и Черноморский районы). Это почти 1 миллион крымчан.

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Сейчас основные водохранилища Крыма высыхают, а скважины показывают повышенную минерализацию, что делает воду непригодной для прямого потребления.

Аграрный аспект: резкое снижение уровня воды приведет к сокращению производства овощей, возникнут большие проблемы с выращивания сои, критически пострадает животноводство, а также производство товарного мяса, рыбы и молочных продуктов.