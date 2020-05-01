У крестьян настроение подавленное, – прогноз эксперта на урожай-2020

В Украине в этом году будет собран заметно меньший урожай большинства сельскохозяйственных культур. Так считает глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Так считает глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

У крестьян настроение подавленное. В начале февраля я говорил, что гарантирую: мы соберем пшеницы от 10% меньше, – отметил Томич в интервью Голосу. – Сейчас я говорю: пшеницы мы соберем минимум на 25% меньше. Потому что ситуация с пшеницей и рапсом очень проблематична. В южных областях она угрожающая. Все будет зависеть от дождей в мае. На юге Украины погода серьезно повлияет и на озимый клин...

Эксперт считает, что нынешняя ситуация психологически давит на аграриев. "Видеть, как пропадает заложенный в прошлом году задел, как сохнет растение... Для земледельца это наибольший моральный и психологический удар", – говорит Томич.

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Глава Союза украинского крестьянства также пессимистично оценивает перспективы яровых культур.

Здесь ничего хорошего тоже не вижу. Имею в виду – ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу... Где-то сходит, где-то нет... Влаги мало. Перспектив и надежд – очень мало, – грустно говорит Томич. – В целом, сегодня тяжелая ситуация у большинства аграриев. Да и вообще у людей, которые непосредственно проживают в сельской местности и занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. Спад в этом году будет очень существенным. Только бы он не перерос в продуктовый кризис…

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