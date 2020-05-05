Удар по коррупции: в Украине изменились правила согласования земельных документов

В Украине вступило в силу постановление Кабинета министров №208 об экстерриториальности согласования проектов землеустройства.

С 1 мая 2020 года согласование всех видов документации по землеустройству территориальными органами Госгеокадастра Украины будет происходить по принципу экстерриториальности. Это стало возможным после того, как вступило в силу постановление Кабмина №208 от 3 марта 2020 года.

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Документация на согласование будет подаваться только в электронной форме через личный кабинет, сообщает agronews.ua со ссылкой на Правительственный портал. Таким образом, уменьшатся временные затраты разработчиков и будет обеспечены комфортные условия предоставления административных услуг. Заключение о рассмотрении документации по землеустройству будет направляться разработчику на электронную почту, будет скрепляться только электронная цифровая подпись (ЭЦП) и содержать QR-код. Следовательно, необходимость дополнительных печатей, штампов, обращений территориальных органов исчезает, пишет Правительственный портал, а потому исчезнет и точка пересечения заказчика и чиновника.

В Кабмине считают, что "благодаря этому постановлению снизится количество коррупционных проявлений и будет обеспечена прозрачность действий во время согласования документации".

Мы сознательно устраняем связь, даже территориальную, между заказчиком услуги и чиновником, чтобы у последних не было соблазна "более лояльно" относиться к отдельным проектам, или заворачивать проекты под надуманными причинами, требуя вознаграждение, – пояснил председатель Госгеокадастра Денис Башлык.

Чиновник добавил, что в течение четырех лет, которые функционирует экстерриториальный принцип согласования проектов землеустройства по отводу земельных участков, он зарекомендовал себя как мощный антикоррупционный предохранитель. Поэтому его расширение на другие виды землеустроительной документации было вполне логичным.

Башлык также считает, что принятие Закона об обороте земли станет толчком для роста стоимости аренды угодий. Прогноз главы Госгеокадастра: цена аренды государственных земель будет расти на 10-15% ежегодно.

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