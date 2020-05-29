Украинские ягодники значительно увеличили продажи замороженных продуктов в страны Евросоюза.

В первые четыре месяца 2020 года экспорт украинских замороженных ягод увеличился на 20% по сравнению с декабрем-2019 и на 37% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает east-fruit.com.

Что покупают? Кто покупает?

Среди украинских ягод наибольший спрос в странах ЕС на землянику, экспорт которой увеличился почти вдвое. Набирает популярность малина – продано уже на 40% больше, чем в прошлом году в этот же период. Но лидером остается черника, несмотря на то, что объемы ее экспорта не выросли.

Больше всего украинских замороженных ягод отправляется в Польшу, Германию и Чехию. Постепенно увеличивает экспорт США. Но наибольшую динамику демонстрирует Китай.

Что экспортируем в Поднебесную?

Особым спросом в Китае пользуется черника – за первые четыре месяца текущего года Украина поставила туда в 5,5 раза больше этих ягод, чем в аналогичный период прошлого года. Выручка достигла 6 миллионов долларов.

Сейчас Украина стала ведущим поставщиком замороженной лесной черники в эту страну, обойдя Канаду, Швецию, Латвию, Беларусь, Россию и Польшу. Экспансия на китайский рынок происходила достаточно быстро: в 2015-м – объем экспорта составил 383 тысячи долларов, в 2018-м – 2,8 миллиона, в 2019-м – уже 10 миллионов. В этом году рекорд может быть побит – если Украина летом сохранит весенние темпы продаж.

Несмотря на погоду

Экспортные достижения украинских ягодников очень радуют, потому что еще в начале мая прогнозы относительно урожая были очень тревожными. Сначала большой вред плантациям нанесли заморозки, потом начали лить сильные дожди. Тем не менее, урожай ягод, по расчетам экспертов, в этом году составит 90% по сравнению с прошлогодним, который был удачным для украинских аграриев.

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