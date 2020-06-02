Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий договорились заключить новое соглашение о сезонных трудовых мигрантах.

Василий Боднарь и Бартош Цихоцкий провели встречу, на которой договорились об упрощении процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами двух стран, сообщает МИД Украины.

Обратите внимание! Кто может пересечь границу с Польшей во время карантина: список

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над возобновлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", – говорится в сообщении.

Кто может ехать в Польшу?

Украина и Польша в течение мая трижды расширяли перечень категорий лиц, которым разрешено пересечение границы, несмотря на карантинные ограничения. На сегодня разрешительный список выглядит так:

граждане Польши;

иностранцы, состоящие в браке или дети (под опекой) граждан Польши;

лица, имеющие карту поляка;

лица с дипломатическим рангом и члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Польше;

иностранцы, имеют право работать на территории Польши;

лица, осуществляющие грузовые перевозки;

водители, осуществляющие грузовые перевозки, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта;

ученики и студенты, которые получают образование в Польше;

граждане государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, а также их супруги и дети, которые проезжают транзитом (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).

Зеленый свет сезонным работникам

Для украинских заробитчан важнейшее разрешение от властей Польши – упрощенное получение рабочих виз и отмена 14-дневного карантина после приезда в страну. Правда, такую преференцию имеют только сезонные работники в сфере сельского хозяйства и садоводческих работ, а также водители, работающие на международных перевозках.

Какова ситуация в других странах?

Читайте новости 24 канала:



Если украинцы не вернутся, будет катастрофа, – чешский фермер



Еще одна страна умоляет впустить украинских заробитчан