Украина и Польша упростят процедуру пересечения границы
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий договорились заключить новое соглашение о сезонных трудовых мигрантах.
Василий Боднарь и Бартош Цихоцкий провели встречу, на которой договорились об упрощении процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами двух стран, сообщает МИД Украины.
Обратите внимание! Кто может пересечь границу с Польшей во время карантина: список
"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над возобновлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", – говорится в сообщении.
Кто может ехать в Польшу?
Украина и Польша в течение мая трижды расширяли перечень категорий лиц, которым разрешено пересечение границы, несмотря на карантинные ограничения. На сегодня разрешительный список выглядит так:
- граждане Польши;
- иностранцы, состоящие в браке или дети (под опекой) граждан Польши;
- лица, имеющие карту поляка;
- лица с дипломатическим рангом и члены их семей;
- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Польше;
- иностранцы, имеют право работать на территории Польши;
- лица, осуществляющие грузовые перевозки;
- водители, осуществляющие грузовые перевозки, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта;
- ученики и студенты, которые получают образование в Польше;
- граждане государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, а также их супруги и дети, которые проезжают транзитом (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).
Зеленый свет сезонным работникам
Для украинских заробитчан важнейшее разрешение от властей Польши – упрощенное получение рабочих виз и отмена 14-дневного карантина после приезда в страну. Правда, такую преференцию имеют только сезонные работники в сфере сельского хозяйства и садоводческих работ, а также водители, работающие на международных перевозках.
Какова ситуация в других странах?
Читайте новости 24 канала:
Если украинцы не вернутся, будет катастрофа, – чешский фермер
Еще одна страна умоляет впустить украинских заробитчан