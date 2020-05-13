Украина – среди аграрных лидеров мира: что идет на экспорт лучше всего

В рейтинге экспортеров сельскохозяйственной продукции Украина уверенно удерживает ведущие позиции в мире и занимает высокое третье место среди поставщиков агропродукции в страны ЕС.

Об этом заявил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий, пишет УНН.

Важно знать! Почему молодой украинский картофель дороже, чем зарубежный: неожиданные объяснения

Высокие места Украины

Так, в 2019 году Украина удержала первое место по объемам экспорта подсолнечного масла, стала второй по ячменю, рапсу, свежему гороху, просу, жмыху и шроту и третьей по поставке чищенных грецких орехов, сушеного гороха и концентрата яблочного сока.

Высокое четвертое место Украина имеет в рейтинге экспортеров кукурузы, меда и пшеницы; пятое место – по пшеничной муке и грецким орехам. Украина также закрепилась в первой мировой десятке по экспорту сушеных яичных белков, кориандра, сои, кукурузного крахмала, соевого масла, мяса птицы, рапсового масла с низким содержанием эруковой кислоты (канола), консервированных томатов и кукурузного масла.

По результатам 2019 года Украина заняла третье место среди импортеров агропродовольственной продукции в страны-члены Европейского Союза, осуществив поставки на сумму 7,4 миллиарда евро,

– акцентировал внимание Духницкий.

Только не тормозить!

Эксперт также считает, что Украина начала 2020 год лучше, чем 2019-й. Но карантинные мероприятия и экономический кризис могут серьезно затормозить импортно-экспортные операции.

Украина для стабилизации собственного экспорта в 2020 году должна как можно скорее наладить поставки на азиатский и европейский рынки,

– резюмировал Духницкий.

Новые рынки: США начали скупать украинский мед