Кабмин Украины одобрил проект указа президента об установлении в Украине Дня фермера.

С июня Кабинет министров на своем заседании одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника – Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

Обратите внимание! Больше, чем за рубежом, – украинский фермер о зарплатах рабочих

Почему именно 19 июня?

В пояснительной записке Кабмина указано, что в этот день в 2003 году был принят Закон о фермерском хозяйстве.

Таким образом, украинские аграрии получили еще один праздник в дополнение к профессиональному Дню работника сельского хозяйства, который с 1993 года отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Кто такие фермеры?

Это категория предпринимателей в сельском хозяйстве – арендаторы или собственники земли, которые ведут свой бизнес семьей или используют наемную рабочую силу. Фермеры занимаются производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. В фермерское хозяйство могут входить члены семьи и другие граждане, которые работают совместно. Главой хозяйства выбирают одного из его членов, который представляет интересы хозяйства в отношениях с другими бизнес-структурами, гражданами или госорганами.

Сколько в Украине фермеров?

В документе-объяснении Кабмина отмечается, что сейчас в Украине зарегистрировано 47 тысяч субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство". Это 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрной отрасли.

Сейчас украинские фермеры имеют немало проблем, и их количество к концу 2020 года может критически сократиться. Почему? Читайте в статье 24 канала "Фермеры в Украине исчезают как класс".