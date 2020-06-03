Украинские фермеры получили свой праздник: как и когда отмечать
Кабмин Украины одобрил проект указа президента об установлении в Украине Дня фермера.
С июня Кабинет министров на своем заседании одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника – Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Почему именно 19 июня?
В пояснительной записке Кабмина указано, что в этот день в 2003 году был принят Закон о фермерском хозяйстве.
Таким образом, украинские аграрии получили еще один праздник в дополнение к профессиональному Дню работника сельского хозяйства, который с 1993 года отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.
Кто такие фермеры?
Это категория предпринимателей в сельском хозяйстве – арендаторы или собственники земли, которые ведут свой бизнес семьей или используют наемную рабочую силу. Фермеры занимаются производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. В фермерское хозяйство могут входить члены семьи и другие граждане, которые работают совместно. Главой хозяйства выбирают одного из его членов, который представляет интересы хозяйства в отношениях с другими бизнес-структурами, гражданами или госорганами.
Сколько в Украине фермеров?
В документе-объяснении Кабмина отмечается, что сейчас в Украине зарегистрировано 47 тысяч субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство". Это 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрной отрасли.
Сейчас украинские фермеры имеют немало проблем, и их количество к концу 2020 года может критически сократиться. Почему? Читайте в статье 24 канала "Фермеры в Украине исчезают как класс".