Урожай-2020 и цены: почему продукты в Украине стоят дороже, чем в Европе

Отечественные и импортные продукты ведут борьбу на рынке Украины, и это существенно сдерживает рост цен.

Низкая покупательная способность украинцев существенно сдерживает рост цен, но все равно Украина сейчас на том уровне, когда большинство продуктов уже стоят дороже, чем в Европе. Так заявил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в комментарии "Слово и дело".

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Когда импорт дешевеет, снижается в цене и отечественная продукция, – говорит экономист. – Но в любом случае цена на внутреннем рынке уже не может быть ниже, чем, например, в Польше. Если цена в Польше не будет падать, то никакая внутренняя покупательная способность не повлияет на снижение цен... Сейчас оснований для дальнейшего роста нет. Но каждые две недели могут изменить ситуацию.

Что подорожало больше всего?

От начала 2020 года, по данным Государственной службы статистики, больше всего подорожали лук, гречка и яблоки.

Так, за январь – апрель стоимость лука выросла до 18,5 гривны за килограмм (на 105,1%), гречневая крупа – до 35,4 гривны за килограмм (на 27,4%), яблоки до 27,4 гривны за килограмм (на 18,1%).

Какой будет цена на хлеб и крупы?

По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году в Украине соберут всего 60 миллионов тонн зернобобовых и зерновых культур. Причины – погодные условия (сначала заморозки, потом засуха) и экономические факторы из-за эпидемии коронавируса.

По словам Дорошенко, урожай зерновых в Украине будет меньше на несколько миллионов тонн, чем традиционно, но сейчас конкретно просчитать сложно – все будет зависеть от погоды, в частности, дождей.

Но сколько бы мы не собрали зерновых, на цену хлеба и крупы это практически не повлияет. Только на гречку, потому что все остальное мы собираем больше, чем потребляем. Кукуруза, пшеница и все остальное в основном идут на экспорт, – отметил эксперт.

В то же время, Дорошенко отметил, что пока не понятно, сколько в Украине соберут ржи. И это может повлиять на цену черного хлеба, потому что наша страна – импортер этого вида зерна.

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Для сравнения: сколько зерна собрали в 2019 году?

В прошлом году в Украине было собрано 69,1 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Это на 14,4% больше, чем в 2018-ом.

2019-й вообще был успешным для аграриев – по сравнению с предыдущими годами возросла урожайность практически всех культур, кроме ржи, гречки и риса. Больше всего тогда пострадала гречка, которой собрали лишь 0,09 миллионов тонн (на 38,5% меньше, чем в 2018-м).