Урожай фруктов-2020: что погибло и какие будут цены

Украина в этом году соберет низкий урожай ранних фруктов. Зато с поздними ситуация значительно лучше.

Так заявила начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко в комментарии ГолосUA. "Территория страны большая, и везде ситуация разная, – говорит она. – Поэтому просчитать потери во всех областях невозможно. Но в общем: заморозки были длительными и ударили по ранним сортам. Можно сказать, что в этом году Украина останется без урожая абрикос, персиков и слив…"

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Метеоролог уточняет, что, в первую очередь, сильно пострадали южные регионы, где массовое цветение было именно в период заморозков, в северных же областях "еще что-то сохранилось". И как резюме:

Будем ожидать импортные фрукты. Отечественных косточковых будет мало, и будут стоить они очень дорого.

В то же время, Адаменко успокоила насчет яблок и груш. "Эти деревья цветут позже, поэтому в меньшей степени подвержены заморозкам, – сказала она. – Поэтому яблони и груши не пострадали. Заморозки ударили только по ранним сортам груш..."

Какой урожай уродит яблоня?

Аграрные эксперты соглашаются с метеорологом и также заявляют, что от весенних заморозков яблоки критически не пострадали. Поэтому украинские производители этих фруктов сейчас соберут больший урожай яблок, чем в 2019 году, считает руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

В 2020 году уборочные площади остались на уровне прошлого года. Дополнительно вступают в плодоношение и новые сады, которые активно закладывались 3-5 лет назад. Итак сбор урожая яблок имеет все шансы вырасти,

– отмечает специалист.

На хороший урожай рассчитывает и Василий Кузь, экспорт-менеджер фермерского хозяйства "Гадз", которое занимается выращиванием яблок в садах на общей площади 600 гектаров.

Этой весной около 25% наших деревьев пострадали от заморозков, – говорит Кузь. – Однако объемы урожая мы планируем собрать на уровне прошлогодних – очень надеемся, что больше не будет "сюрпризов" погоды, в первую очередь, града.

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Что будет с ценой на яблоки?

С начала года в Украине цена на яблоки выросла в 1,5-2 раза. Но когда начнется сбор нового урожая, стоимость фруктов существенно упадет. Кроме того, есть большая зависимость от карантинной ситуации. Если у украинских производителей возникнут проблемы с экспортом яблок, то они начнут продавать продукцию на внутреннем рынке. Тогда цены уменьшатся еще больше.

Что еще Украина продает за границу? Читайте в материале "Украина – среди аграрных лидеров мира: что идет на экспорт лучше всего".