Урожай-2020 в Украине: эксперт прогнозирует существенные потери

Украинские аграрии из-за неблагоприятных погодных условий в начале весны могут недобрать в 2020 году до 25% урожая.

Такой прогноз озвучил кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института сельского хозяйства Степи НААН Украины Игорь Семеняк, сообщает пресс-служба НААН.

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Ученый отмечает, что текущий сезон является нетипичным – особенно для озимых культур, поскольку метеорологической зимы в этом году практически не было.

Очень сильно пострадали рапсы, которые были недоразвиты в осенний период или перерослые, в определенной степени пострадали ячмень и озимые, – комментирует Семеняк. – Посеяному очень рано ярому ячменю нанесен определенный ущерб, но не смертельный, хотя посевы и подавлены. Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции не воспитаны в наших условиях – тоже сейчас не в лучшем состоянии. Однако большинство сортов, а это процентов на 90 сорта отечественной селекции, выдержали эти неблагоприятные условия. Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели до позднего возобновления вегетации, растения уменьшили интенсивность роста и развития, в соответствии недобор урожая может достигать 15-25%.

На полигоне Института сельского хозяйства Степи НААН Украины ежегодно испытывают более 500 сортов и гибридов 14-ти культур.

"Сейчас, например, достаточно хорошо видно, как развиваются озимые. К сожалению, для тех, кто любит иностранную селекцию, мы наблюдаем, что эти растения не выдерживают такие условия", – отметил Семеняк.

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– В начале февраля я говорил, что гарантирую: мы соберем пшеницы от 10% меньше, – говорит председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич. – Сейчас я говорю: пшеницы мы соберем минимум на 25% меньше. Потому что ситуация с пшеницей и рапсом очень проблематична. В южных областях она угрожающая. Все будет зависеть от дождей в мае. На юге Украины погода серьезно повлияет и на озимый клин...

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