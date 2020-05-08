В Раде говорят о запрете отчуждения земель: основные пункты законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3442 о внесении изменений в раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения.

Инициатор законопроекта – Татьяна Грищенко (фракция "Слуга народа"). Он направлен на рассмотрение в профильный Комитет по вопросам аграрной и земельной политики, сообщает сайт ВРУ.

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В пояснительной записке к законопроекту №3442 отмечается, что до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается:

внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ;

купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд;

покупка-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок согласно закону и изъятие (выкуп) земельных участков для общественных нужд, а также кроме изменения целевого назначения (использования) земельных участков с целью их предоставления инвесторам – участникам соглашений о распределении продукции для осуществления деятельности по таким соглашениям.

По мнению инициатора законопроекта, введение запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения позволит снять острую социальную напряженность в обществе, которая возникла по данному вопросу, решит юридическую коллизию и исключит мошеннические действия в отношении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения вследствие некорректной трактовки законодательства.

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СПРАВКА

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли №2178-10 28 апреля. Ранее этот законопроект на внеочередном заседании 31 марта приняла Верховная Рада. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

Закон о рынке земли предусматривает:

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

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Что надо знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала