Верховная Рада взялась за Государственный аграрный реестр

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о создании Государственного аграрного реестра.

Об этом указано в повестке дня заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики, который опубликован на сайте парламента.

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В повестке дня, в частности, прописан рабочий план комитета:

Проект закона О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно планирования использования земель (р.№2280, второе чтение).

Рассмотрение при условии наличия заключения ГНЭУ.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и усовершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции (г.№3295, н.д. С.Чернявский и др.).

То есть депутаты сначала должны получить заключение Главного научно-экспертного управления, а уже потом начать рассмотрение документа.

Чем важен законопроект №3295?

В конце марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3295 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и усовершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции".

Поддержка производителей, в частности, – сейчас чрезвычайно острый вопрос. Из-за засухи и заморзков в Украине в этом году уже пострадали минимум 10-15% всех посевов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это примерно 500 тысяч гектаров засеянных угодий. Для компенсации потерь понадобится сумма около 2,5 миллиардов гривен.

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Где Кабмин возьмет деньги?

В министерстве считают, что ситуация еще не критическая, но готовят предложения, как именно Кабмин должен компенсировать убытки аграриям. Просто перенаправить часть средств из 4 миллиардов гривен государственной поддержки, которая запланирована правительством, нет возможности, потому что программы уже расписаны. Поэтому Кабмин рассматривает вариант с внесением изменений в ст. 17 законопроекта №3295 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и другие законы Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и усовершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Внесение соответствующих изменений в этот законопроект позволит найти необходимые 2,5 миллиарда гривен на компенсацию потерь агропредпринимателям, чьи урожаи пострадали от непогоды.